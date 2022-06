Le celebrazioni per 70 anni di regno della regina Elisabetta continuano e sabato 4 giugno 2022 si è tenuto il grandioso concerto Platinum Party at the Palace. Sul palco allestito di fronte al Buckingham Palace si sono esibiti artisti di fama mondiale per onorare sua altezza reale, che come annunciato giorni prima non era presente. Sua Maestà è però comparsa, a sorpresa, in un video di apertura dell’evento con un ospite d’eccezione, l’orso Paddington.

La regina Elisabetta insieme al personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond, questa proprio nessuno se la sarebbe aspettata. Nella clip, realizzata mesi fa dalla Bbc, Paddington è ospite a palazzo per l’ora del tè e tra piccole gaffe tipiche del suo personaggio, offre il suo iconico sandwich alla marmellata alla regina. Lei rifiuta dicendo di averne uno già pronto nella sua borsetta nera, per ogni evenienza, una scena che è immediatamente diventata virale sul web.

Infine, un maggiordomo avvisa la monarca che all’esterno le celebrazioni del Giubileo di Platino incalzano: “Buon Giubileo, signora. E grazie. Di tutto” dice l’orso Paddington. “Lei è molto gentile”, risponde la regina e insieme picchiettano le tazze da te con dei cucchiaini d’argento a ritmo di We Will Rock You dei Queen, brano che ha aperto il concerto del 4 giugno.

Oltre 22mila persone in presenza, milioni invece alla tv per la diretta trasmessa dalla Bbc, hanno assistito all’evento dove tra gli altri si sono esibiti Andrea Bocelli, Alicia Keys, Rod Stewart e George Ezra. Tanti anche gli omaggi della famiglia reale che, come riporta la Bbc, hanno speso parole commosse per la Regina Elisabetta: “Lei ride e piange con noi e, soprattutto, ci è stata vicina in questi 70 anni”, ha detto il principe Carlo.