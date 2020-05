Adele e il rapporto con il suo aspetto fisico dopo la dieta

Adele si sente imbarazzata quando si guarda nello specchio e vede i risultati della sua dieta sul suo fisico. La cantante non ha mai nascosto di amare le sue forme e di sentirsi a proprio agio con il suo corpo, ma nell’ultimo anno ha perso diversi chili stravolgendo completamente il suo aspetto. La perdita di peso è avvenuta in maniera molto graduale e mirata con l’aiuto di personal trainer e di una dieta specifica. Negli ultimi giorni il suo allenatore aveva raccontato tutto il processo fisico e mentale che ha intrapreso la cantante per raggiungere questo obbiettivo. Dopo aver postato una foto in occasione del suo trentaduesimo compleanno Adele ha attirato l’attenzione di tutto il web.

Una fonte vicina alla cantante ha rivelato che “Adele trova molto imbarazzante tutta questa attenzione per il suo aspetto fisico e per la sua dieta. Ammette che anche se ora è al top della sua forma, non è ancora incredibilmente cosciente del suo aspetto fisico.” Secondo le indiscrezioni raccolte la cantante di Hello si sta divertendo nel recuperare tutto il tempo perso provando abiti più aderenti e succinti in vista del ritorno sui red carpert. Nonostante gli ultimi attacchi la cantante ha più volte precisato che non ha mai tradito sé stessa. Quello che vediamo oggi è il risultato di un percorso intrapreso insieme al suo trainer.

Come più volte precisato dal suo personal trainer Peter Geracimo questo dimagrimento non è un atto di vanità ma un percorso graduale. Il tutto è iniziato dopo la preparazione dell’ultimo tour quando Adele ha iniziato a seguire una routine intensa per sopportare lo sforzo fisico a cui sarebbe andata incontro. Da quel momento è scattato qualcosa in lei e ha iniziato a curare maggiormente la sua alimentazione e il suo aspetto. La sua dieta si basa sull’assunzione quotidiana di 1000 calorie, e un programma di pilates.