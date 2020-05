Adele: il personal trainer di Lady Gaga e lo chef di Cameron Diaz per dimagrire

Adele ha scelto il personal trainer che allena Lady Gaga e lo chef di Cameron Diaz per dimagrire. Non si parla d’altro che della sua perdita di peso da giorni, tra complimenti e qualche polemica. E se il suo ex allenatore inglese Pete Geracimo, che l’ha difesa dalle accuse del web, l’ha aiutata nella prima fase a Londra, a Los Angeles la cantante si è fatta consigliare dalle amiche star.

Harley Pasternak ha affiancato Adele nella seconda fase del suo dimagrimento, per ritrovare una forma fisica molto ambita dalla cantante. Pete Geracimo aveva già smentito che si trattasse solo di una scelta estetica, e categoricamente allontanato l’ipotesi commerciale richiesta dalla casa discografica.

“Adele ha fatto questa scelta per la sua salute e per suo figlio Angelo” aveva spiegato il personal trainer inglese.

Dopo il divorzio da Simon Konecki e il trasferimento definitivo a Los Angeles, Adele ha cambiato per sempre il suo stile di vita. E così l’amica Lady Gaga le ha consigliato il suo allenatore, Harley Pasternak.

“Adele si sente benissimo ora” ha rivelato una fonte al The Sun, “e continua a seguire i consigli di Pasternak. Lady Gaga le ha detto quanto meraviglioso fosse lavorare con lui, e Adele alla fine lo ha contattato“.

Il consiglio più importante del famoso personal trainer sono 35 minuti di allenamento ferrato per cinque giorni alla settimana.

Per la dieta invece la cantante si è rivolta allo chef di Cameron Diaz, Jason Harley. “Adele non ama cucinare” racconta ancora la fonte “specie a dieta. Ha ridotto i suoi pasti, ora più salutari. Prima mangiava continuamente noodles, pollo arrosto e cioccolata. Ecco perché preferisce avere qualcuno competente in cucina“.

Adele non vuole perdere i traguardi raggiunti, e si è affiata a professionisti del mestiere per la nuova vita a Los Angeles.