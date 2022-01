Tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo di Adele, Oh My God, la canzone estratta dal suo ultimo album 30, la cui Easy On Me è già diventata una hit. E per ricordare il rilascio del video che accompagna il brano – disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 12 gennaio 2022– la cantante ha deciso di pubblicare uno scatto su Instagram che anticipa il mood della clip.

Un save the date che i suoi follower hanno amato, e che vede Adele indossare un abito da favola in pieno stile Biancaneve (del resto, in mano stringe una succulenta mela rossa). Un beauty look fiabesco, caratterizzato da un ampio abito rosso fuoco che lascia le spalle della cantante completamente scoperte. Il vestito si stringe in vita, avvolgendo i fianchi, e scende poi ampio fino ai piedi, con una meravigliosa gonna a pieghe.

L’acconciatura sfoggiata dalla cantante sembra molto semplice, ma in realtà è più elaborata di quanto appaia. I capelli, infatti, sono pettinati per raggiungere un effetto wet, molto aderente alla testa. La riga di lato evidenzia il contrasto tra la tinta castano scuro delle radici e il biondo miele che caratterizza le punte. La chioma è sciolta e le ciocche sono molto morbide, onde leggere, a tratti più curly, che puntato tutto su un gioco di contrasti e sensualità.

Il trucco, poi, completa questo beauty look da capogiro. Il rossetto rosso richiama il colore del vestito, lo smokey eyes è perfetto, dona quel tocco di dark che non guasta mai. Il collier, poi, sigilla l’outfit. Adele sembra proprio una principessa delle favole: un richiamo ad una Biancaneve che (forse) si è un po’ fusa con la regina cattiva.