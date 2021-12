Arriva da Ariana Grande il suggerimento definitivo per l’outfit di Capodanno perfetto. La cantante ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram con un look sexy e scintillante, da replicare alle feste di Natale o di fine anno, se si ha intenzione di lasciare il segno.

Si tratta di un abito corto nero, un’accoppiata classica ma anche vincente. L’originalità arriva dal modello monospalla molto sinuoso, che le scivola addosso segnando perfettamente le sue forme. L’orlo finale, invece, ha una linea ondulata – corta sul lato anteriore e più lunga in quello posteriore – ed è tempestato di piccoli cristalli argentati.

Il capo, firmato David Koma, è un mix elegante e audace per farsi notare e splendere a tempo di musica per tutta la notte. La popstar, giudice della 20esima edizione di The Voice America, ha scelto di abbinare all’outfit un paio di scarpe dalla forma insolita e un po’ anni ’70, con zeppa altissima, tacco vertiginoso e laccetto sul davanti. In alternativa, però, l’abito si può abbinare anche ad un paio di classiche décolletée, meno coraggiose ma sempre glamour.

Ariana Grande è ancora una volta regina di stile, non soltanto nella musica ma anche nella moda. I suoi look e i suoi bellissimi hairstyle si trasformano quasi sempre in tendenze da copiare in occasioni chic. L’abitino asimmetrico monospalla rientra proprio nella lista e si conferma una mise impeccabile per celebrare il 2022.