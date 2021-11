Di solito è lei quella che fa commuovere gli altri attraverso le sue canzoni, ma per una volta è successo il contrario. L’attrice Emma Thompson, durante lo show An Audience With Adele andato in onda sul canale britannico Itv, ha chiesto ad Adele se, quando era ragazza, ci fosse stato qualcuno che nella vita l’avesse ispirata particolarmente.

Senza pensarci troppo la cantante ha risposto: “Sì, ho avuto un’insegnante alla Chestnut Grove che mi ha insegnato inglese. Era la signorina McDonald. Mi ha fatto appassionare alla letteratura. Per questo ora scrivo testi”. Erano le scuole medie e da allora Adele e la sua prof non hanno più avuto contatti, tanto più che la docente rimase solo per un anno in quell’istituto.

“Era così coinvolgente, ci faceva davvero appassionare, e noi sapevamo che si preoccupava per noi. Aveva tutti questi braccialetti e anelli d’oro. Era fighissima e così simpatica, non vedevo l’ora di seguire le mie lezioni d’inglese”. Ha aggiunto la voce di Easy on me, spiegando che tipo di insegnante fosse McDonald.

Appena Adele ha terminato il suo racconto Emma Thompson ha svelato che Miss McDonald era in sala. La luce nella platea si è spostata fino a illuminarla tra la folla, sotto lo sguardo incredulo dell’artista sul palco. Quando era chiaro che la professoressa fosse veramente lì la cantante l’ha chiamata immediatamente accanto a sé.

E lì, sul palcoscenico si sono abbracciate a lungo, tra le lacrime copiose di Adele che ancora non credeva ai suoi occhi. “Sei esattamente uguale ad allora”, ha detto mentre non riusciva a trattenere la commozione. Dopo alcune battute le due si sono salutate ripromettendosi di tenersi in contatto.