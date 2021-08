Adriana Ozores è Donna Teresa Aldecoa, la vedova proprietaria dell’albergo che dà il nome alla fortunata serie Grand Hotel – Intrighi e Passioni. Domenica 8 agosto va in onda su Canale 5 la puntata del gran finale della seconda stagione dello show e subito dopo inizia la terza, dove continueranno ad essere svelati tutti i misteri che hanno fatto appassionare i fan.

Adriana Ozores interpreta uno dei personaggi principali, la donna che oltre a possedere l’albergo di lusso nella soap è anche madre di Alicia, la ragazza che sta per sposare Diego e che sta investigando con Julio per scoprire la verità su suo padre. Nata a Madrid il 21 maggio del 1959 è un’attrice spagnola cresciuta in un’importante famiglia di artisti, vanta un albero genealogico ricco di direttori musicali, registi, attori e sceneggiatori. Ha due fratelli gemelli, Mariano e Pelayo, anch’essi impegnati nel mondo del cinema.

L’inizio della sua carriera è legata ai film diretti dallo zio Mariano Ozores e dal duo Andrés Pajares e Fernando Esteso. Dopo alcuni ruoli in varie serie televisive come El Jardín de Venus e Turno de officio, si è dedicata attivamente al teatro, ma in seguito torna al cinema recitando, tra gli altri, in film come Di cosa ridono le donne, Luna piena, Il Bastone, Fortuna nel sonno e Ettore. Nel 1998 ha ricevuto il premio Goya (il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo, ndr) come attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film L’ora dei coraggiosi, del regista Antonio Mercero.

Nel 2005 ha dato vita a Carmen Avendaño nel film Eroína, la storia di una madre di una tossicodipendente che ha fondato l’Asociación de Ayuda al Toxicómano Erguete. In televisione, il suo ruolo più apprezzato è stato quello di Lola in Gli uomini di Paco, una serie a cui Adriana è stata legata per quattro anni, girando quasi ottanta episodi. Poi è approdata nella fortunata serie Grand Hotel nel ruolo della formidabile Donna Teresa. Nel 2015 entra a far parte del cast della serie Rabia de Cuatro in cui interpreta Rubio, una poliziotta molto severa e determinata.