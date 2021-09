Chi è Aenne Burda, la donna del miracolo economico della Germania del dopoguerra

Due episodi da novanta minuti, uniti per dare vita al film Aenne Burda – La donna del miracolo economico. La pellicola, inizialmente concepita per la tv tedesca come una miniserie, va in onda nella prima serata del 2 settembre, su Canale 5.

Come si intuisce dal trailer, si tratta di un film biografico, che racconta la vera storia di Aenne (Katharina Wackernagel), fondatrice della rivista di moda Burda Moden, simbolo della rinascita economica tedesca del secondo dopoguerra. La protagonista vive una vita coniugale decisamente infelice: il marito Franz (Fritz Karl), celebre editore, la tradisce continuamente. Ma nel periodo in cui si svolge la vicenda, tra gli Anni ’40 e ’50, ad una donna non è permesso ribellarsi e lasciare un uomo, anche se questo non fa altro che umiliarla.

Aenne, però, non si lascia scoraggiare e decide di dedicare la propria vita a qualcosa che la appassioni davvero: ha l’intuizione di sfruttare la casa editrice di Franz per mettere sul mercato una serie di riviste femminili. La sua idea è quella di inserire tra le pagine dei cartamodelli, che permettano alle lettrici di creare da sole, in casa, gli abiti che la maggior parte di loro può soltanto vedere sui giornali. Vuole, infatti, restituire alle donne la femminilità che gli anni terribili della guerra hanno strappato loro, promuovendo il concetto di moda accessibile a tutti (qui le migliori serie tv a tema moda).

Inaspettatamente, il successo la travolge. Fonda quindi, nel 1952, la celebre rivista che porta il suo cognome, che è ormai conosciuta in tutto il mondo. E i suoi risultati le permettono di ottenere anche una rivalsa personale sul marito, che da sempre sminuisce le sue capacità: il magazine viene tradotto in diverse lingue ed è il primo, tra quelli occidentali, ad essere pubblicato anche in Unione Sovietica, facendo di Aenne, come recita il sottotitolo del film, la donna del miracolo economico.