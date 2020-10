Serie tv sulla moda: le migliori 10

Ci hanno trasportati in un mondo scintillante, ci hanno mostrato abbinamenti ardimentosi, ci hanno insegnato ad essere chic anche senza spendere una fortuna: sono le migliori serie tv sulla moda, quelle che un amante del fashion dovrebbe vedere a tutti i costi.

La nostra redazione ha stilato una personalissima classifica della top 10, scegliendo prodotti che hanno non solo la moda intesa nel modo più classico come tema centrale, ma anche come importante elemento per definire personaggi, situazioni, ambientazioni.

E se, quindi, da un lato abbiamo le immancabili Sex & the City e Gossip Girl, che hanno influenzato i gusti di intere generazioni di ragazze e donne, dall’altro non abbiamo resistito nell’inserire in lista telefilm dall’alto tasso glam che raccontano periodi storici anche attraverso abiti strabilianti, come The Crown, Pose, Hollywood e Glow.

Serie tv e moda: quali vedere

Ecco le proposte della redazione con le nostre 10 serie tv sulla moda preferite. Potrebbe esserci anche qualche titolo insospettabile.

1. Sex & the City

Impossibile non partire dalla serie tv fashion per eccellenza. Nel corso delle sue sei stagioni su HBO, Sex & the City è riuscita sia a riflettere che a ispirare la scena della moda di New York all’inizio del 21° secolo. E pensare che, secondo Patricia Field, la designer americana dietro i look iconici della serie, lasciare un segno non è mai stata sua intenzione. Una certa gonna a tutù di nostra conoscenza, invece, racconta tutta un’altra storia.

2. Ugly Betty

Una sorta di Il diavolo veste Prada in versione tv: il brutto anatroccolo Betty Suarez viene assunta come assistente del caporedattore della rivista MODE, e da allora niente sarà lo stesso, né per lei né per la redazione. Si ride molto e ci si commuove, con personaggi iconici e guest star del calibro di Adele, Naomi Campbell, Victoria Beckham, Adriana Lima, Shakira e tante altre.

3. Gossip Girl

Interpretazione ultra-glam delle vite dei ricchi adolescenti dell’Upper East Side che porta con sé molti indimenticabili momenti di moda. Tra i collant colorati di Blair Waldorf e l’estetica boho di Serena van der Woodsen, il mondo scandaloso dell’alta società modaiola di New York vi travolgerà.

4. Girlboss

Liberamente ispirata alla fondatrice di Nasty Gal, Sophie Amoruso, la serie segue il personaggio di Sophia Marlowe mentre crea e lancia la sua attività di vendita online di abbigliamento vintage.

5. Scream Queens

Dal genio di Ryan Murphy, una parodia horror (un misterioso assassino perseguita studentesse universitarie) che è un tripudio di glamour e pop (sfiorando, a volte, il trash). Tre stagioni, per le appassionate di crossover ironici.

6. Pose

Ideato da Ryan Murphy, è un affresco caleidoscopico che racconta il mondo e la cultura dei ball newyorkesi a cavallo tra anni Ottanta e Novanta che ha unito omosessuali, afroamericani, ispanici e transgender. Durante queste serate alcuni partecipanti sfilavano, ballavano il voguing e si battevano a colpi di sfilate.

7. Hollywood

Una mini serie ambientata nella Hollywood del secondo dopoguerra, dove un gruppo di registi e aspiranti attori cerca di farsi strada nello scintillante mondo del grande schermo nella sua epoca d’oro. La storia mescola personaggi reali come un Rock Hudson agli esordi, Anna May Wong e Hattie McDaniel (la Mami di Via col vento), a quelli immaginari, ma ispirati, chi più chi meno, a persone reali. Abiti e atmosfera sfavillanti, firma – neanche a dirlo – di Ryan Murphy.

8. Emily in Paris

Volete ispirarvi al celebre “stile parigino” per i vostri look? Niente di meglio che prendere spunto dal guardaroba della protagonista del nuovo programma Netflix, Emily in Paris. La protagonista (Lily Collins) è un’ambiziosa dirigente di marketing ventenne di Chicago che si trasferisce per lavoro a Parigi. Qui dovrà destreggiarsi tra la conquista dei suoi nuovi colleghi di lavoro e le storie d’amore.

9. The Crown

Studiati e ricostruiti nel dettaglio grazie a un impressionante lavoro di ricerca, i costumi di The Crown sono un viaggio nel tempo, dall’abito per l’incoronazione di Elisabetta II agli attesissimi look di Lady Diana nella quarta stagione (in arrivo il 15 novembre 2020 su Netflix).

10. Glow

Infine, impossibile resistere al ritorno degli anni Ottanta, che sta spopolando sulle passerelle e nel beauty look. Per immergerci completamente e “rubare” dettagli fashion, vi consigliamo la divertente visione di Glow: a Los Angeles, alcune donne ai margini della società si reinventano e diventano gloriose (e glam) lottatrici di wrestling. Da una storia vera.