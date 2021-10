Per un sabato sera all’insegna dell’azione e degli intrighi, Rete 4 propone in prima serata, il 30 ottobre, un evergreen della saga sulla spia più famosa del cinema. Agente 007-Vivi e lascia morire (Live and let die), film diretto da Guy Hamilton e uscito nelle sale nel 1973, è l’ottavo capitolo della serie su James Bond e uno dei più riusciti di sempre.

A interpretare il fascinoso membro dell’MI6 (il servizio segreto britannico) è Roger Moore, attore inglese scomparso nel 2017 che ha vestito i panni della spia in sette pellicole fino al 1985. Come si evince anche dal trailer la trama di Vivi e lascia morire è senza dubbio molto coinvolgente e le ambientazioni suggestive rendono il prodotto cinematografico imperdibile per appassionati e non del genere spy-movie.

Bond, indagando sulla morte di tre agenti al servizio di Sua Maestà scomparsi tra New York, New Orleans e la piccola isola caraibica di San Monique, resterà coinvolto in una vicenda che vede al centro il traffico internazionale di stupefacenti. Nel susseguirsi di scene mozzafiato, Bond si troverà ad affrontare un pericoloso e camaleontico antagonista e dovrà cavarsela in condizioni avverse nello scenario di una natura selvaggia e ostile.

Emblematica e rimasta nella storia della saga, la sequenza in cui l’agente, inseguito dai malviventi, salta con il motoscafo sopra l’auto dello sceriffo. A impreziosire e valorizzare la pellicola, c’è la colonna sonora realizzata da George Martin, ex produttore dei Beatles. Ed è la stessa voce di Paul McCartney a introdurre i titoli di testa di Live and Let Die. Nel cast anche Yaphet Kotto, nei panni dello spietato dottor Kananga e Jane Seymour che interpretata l’affascinante cartomante Solitaire.