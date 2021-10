In prime time su Italia 1, giovedì 28 ottobre 2021, va in onda Fast & Furious 8, il penultimo episodio della saga nata nel 2001. È il primo film di tutta la serie senza il Paul Walker, tragicamente scomparso proprio mentre era al volante, ed è il primo che vede la partecipazione di Charlize Theron. La pellicola ritrova anche tutto il cast dei capitoli precedenti, da Vin Diesel a The Rock, passando per Jason Statham e Michelle Rodriguez.

È passato un anno da quando Brian e Mia si sono ritirati a vita privata con il loro figlio Jack, mentre Deckard Shaw è stato rinchiuso in un carcere di massima sicurezza. Dom e Letty si recano per la luna di miele a l’Avana, Cuba, dove Toretto sfida ad una corsa lo street racer locale, Raldo. Tutti sembrano aver finalmente trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova quando una donna misteriosa, Cipher, irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine e a fargli tradire coloro che gli sono più cari.

Dalle coste di Cuba, alle strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la squadra attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia. Il film è stato presentato in anteprima mondiale il 4 aprile 2017 a Berlino, per poi essere distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 12 aprile 2017. Il primo trailer ha ottenuto il record come “trailer più visto nelle prime 24 ore” con 139 milioni di visualizzazioni, battendo quello del film La bella e la bestia fermo a 127,6 milioni.