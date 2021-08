Doc-Nelle tue mani, cosa sappiamo sulla seconda stagione

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, Doc – Nelle tue mani, torna con i nuovi episodi. Secondo le ultime indiscrezioni la serie sarà trasmessa su RaiUno nel 2022, probabilmente nel mese di gennaio, anche se non è ancora stata annunciata una data precisa. La fiction prodotta da LuxVide ha registrato ascolti clamorosi, sopra gli 8 milioni di spettatori, e le riprese della seconda stagione sono cominciate a maggio.

Nei nuovi episodi Andrea Fanti – interpretato da Luca Argentero – il medico che ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita, si troverà a dover combattere contro un nemico più grande di lui: una pandemia. Nella seconda stagione, infatti, il Policlinico Ambrosiano sarà travolto dal Covid, emergenza sanitaria che vedrà coinvolta, in primo luogo, proprio la Lombardia; non a caso, come riporta Tpi, all’emergenza sanitaria è stato dedicato un intero episodio speciale.

L’obiettivo di Andrea Fanti, dopo che la verità al termine della prima stagione è venuta a galla, è ora quello di tornare a essere primario per difendere la sua squadra, continuando senza riserve a mettersi in ascolto dei pazienti, capirli e accompagnarli nella guarigione.

Sul piano privato, invece, il protagonista di Doc cercherà con la sua empatia di convincere Giulia (Matilde Gioli), un tempo amata assistente, a ritirare la richiesta di trasferimento e tenterà di riconquistare Agnese (Sara Lazzaro), l’ex moglie a cui si sente ancora legato. La fiction è ispirata a una storia vera, quella di Pierdante Piccioni, che dopo un incidente d’auto perse ogni ricordo, sia della sua vita privata che di quella come medico nel reparto di Medicina interna, di cui è stato il temibile primario.