Sharon Stone: la provocazione sui matrimoni gay in The New Pope

Sharon Stone interpreta se stessa nel suo cameo in The New Pope, portando una forte provocazione sui matrimoni gay. L’attrice si unisce alla lunga lista di attori famosi che sono apparsi nella serie tv di Paolo Sorrentino. Sharon Stone, come Marylin Manson, ha intepretato se stessa, in una scena provocatoria e enigmatica.

Piedi scalzi, abito nero, l’attrice entra in scena per incontrare il Papa, interpretato da John Malkovich, e per porgli un quesito sui matrimoni omosessuali.

“Sono qui per chiederle un impegno: i matrimoni omosessuali. Quand’è che questo inutile tabù verrà eliminato?“. Così Sharon Stone irrompe sulla scena, contro un placido Papa che non si distacca affatto dalla sua posizione.

“Quando la Chiesa avrà un Papa rivoluzionario, risoluto e coraggioso” risponde il Pontefice di John Malkovich. “E io non possiedo nessuna di queste prerogative“.

Sharon Stone, o meglio, il suo personaggio, non si ferma qui. Nell’epidio della serie tv in onda su Sky Atlantic l’attrice suggerisce al Papa di lasciare la tonaca per avere una maggiore completezza nella vita. Questo poiché solo i figli, dice la Stone, colmano il vuoto che è in tutti noi.

L’attrice, portavoce dei diritti della comunità LGBT anche nella realtà, si sfila con naturalezza le scarpe nel mezzo del colloquio. “Lei ha dei piedi bellissimi” dice il Pontefice, mentre Sharon Stone gli fa dono delle sue Louboutin pumps in vernice.

Una delle scene di maggiore impatto dello show, il cameo di Sharon Stone farà discutere a lungo, e di certo segnerà un ponto nodale nel dipanamento della storia.

“È un racconto di uomini che sbagliano” ha raccontato Paolo Sorrentino parlando di The New Pope. “Io non voglio giudicare le persone mentre commettono questi errori, ma voglio osservarli“.