Aldo Montano ha scelto di abbandonare la casa del Grande Fratello. Il noto schermidore italiano, ha comunicato la sua decisione ad Alfonso Signorini, durante la puntata del 17 dicembre. La durata del reality, infatti, è stata estesa fino a marzo 2022, ma il ‘vippone‘ ha deciso di non proseguire il suo percorso nella casa di Cinecittà.

Una scelta difficile per Montano, che pur essendo uno dei favori del pubblico e degli altri concorrenti, sente tremendamente la mancanza della moglie e dei tre figli. Soprattutto l’idea di passare il Natale lontano da loro è per l’atleta insostenibile. “Da sportivo ci sono già passato una volta questa estate e lasciare la strada alla squadra non è affatto facile“, ha dichiarato lo schermidore comunicando la sua decisione ad Alfonso Signorini, che ha cercato di convincerlo a restare. Ma Montano è stato irremovibile.

“Lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli. Io avevo programmato di fare tre mesi di programma, noi sportivi ragioniamo per obiettivi, gioca il fatto che ho tre figli a casa, mia moglie che mi aspetta, voglio vedere il più piccolo crescere. Se dovessi fare un podio, non sono momenti ma credo legami, il primo posto Manu, al secondo Gianmaria, al terzo Katia. A Gianmaria ho letto nei suoi occhi un ragazzo tenero, che aveva bisogno di essere condotto. Ringrazio tutti, il pubblico, e te per l’opportunità e questa cosa bellissima che mi hai fatto vivere”.

L’atleta ha poi abbracciato i tre concorrenti con cui ha stretto amicizie più profonde: Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo. Proprio quest’ultimo è stato quello che si è commosso di più, essendo stata l’amicizia con Aldo un vero e proprio punto di riferimento all’interno della casa. Un affetto profondo, sugellato anche dall’amore che i due hanno in comune per lo sport.

“Stai giocando bene, hai tanti motivi per restare qua, questo è solo l’inizio te lo prometto” afferma Aldo Montano abbracciando Manuel Bortuzzo, che è poi scoppiato in lacrime.