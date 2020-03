Alena Seredova è in attesa di una bambina

Un mese fa Alena Seredova aveva annunciato via social la sua terza gravidanza con una scatto bellissimo in cui era immortalato un pancione già evidente corredato da un commento dolcissimo: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre“.

La modella ceca è già mamma di due maschi, David Lee di dieci anni e Louis Thomas di dodici, avuti entrambi dall’ex marito Gianluigi Buffon. Per l’attuale compagno Alessandro Nasi si tratta, invece, del primo figlio.

Ieri Alena ha condiviso su Instagram un’altra tenera foto del pancione che cresce e, attraverso le sue parole, ha svelato un dettaglio che non è sfuggito a nessuno: “Mi prendo cura di te, piccolina“. Il nuovo arrivo in famiglia sarà, quindi, una femminuccia ed i fan entusiasti hanno commentato con centinaia di messaggi di congratulazioni ed affetto.

Anche la modella non potrebbe essere più felice dopo il tormentato divorzio che ha segnato inevitabilmente la sua vita: “Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra, tutto quello che non ti uccide ti fortifica“.

Dopo quel periodo buio, Alena ha conosciuto il manager di casa Agnelli e da allora è rinata così come lei stessa ha raccontato al settimanale Chi: “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui“.