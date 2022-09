"Ne sapevi qualcosa?" Alessandra Amoroso risponde al gossip sulla storia con Aiello

Da giorni su Twitter non si parla d’altro. Secondo i bene informati, Alessandra Amoroso avrebbe una relazione con Aiello, il celebre cantautore calabrese autore di Vienimi (a ballare). La storia d’amore, che i due avrebbero voluto tenere ben nascosta, non è sfuggita all’occhio attento dei fan che hanno notato delle coincidenze alquanto sospette in una serie di video pubblicati sui profili social dei due presunti fidanzati. Un invito a cena, la presenza ai rispettivi concerti, una dedica sui versi del brano Il cielo di Roma e non ultimo un selfie con la stessa canzone in sottofondo.

Tirare le somme è stato alquanto facile: Amoroso e Aiello stanno insieme! Peccato che nelle ultime ore Alessandra Amoroso, reduce dal successo del concerto di San Siro, abbia smentito il tutto con un tweet che è diventato in breve tempo virale. L’artista si è rivolta direttamente ad Aiello chiedendogli “E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?”. I commenti dei follower non si sono fatti attendere. C’è chi afferma che le sue parole non hanno confermato ma nemmeno smentito la relazione e chi invece si complimenta con la cantante per l’ironia con cui è intervenuta nella vicenda.

Aiello, dal canto suo, preferisce non commentare e i fan, che non vedono l’ora di saperne di più sulla relazione ribattezzata Amoriello, si accontentano di ripercorrere il rapporto tra il cantante e Amoroso. I due infatti sono legati da una lunga amicizia. Aiello, nel corso di numerose interviste, ha parlato spesso del rapporto affettuoso che lo lega alla donna, definita nel corso di una diretta social come “figa, genuina e autentica”. L’interprete di Vivere a colori ha sempre dimostrato di credere tantissimo nel valore dell’amicizia come dimostrato, ad esempio, dal dolce messaggio inviato per la morte di Rosario, il papà di Emma Marrone.