Emma Marrone nella notte fra il 4 e il 5 settembre 2022 ha salutato suo padre Rosario, scomparso all’età di 66 anni per cause che non sono state ancora rese note. Ha rotto il silenzio con un post su Instagram, dopo che la notizia della morte è stata data dal comune di Aradeo (Lecce), suo luogo d’origine. La cantante era molto legata al papà e il web si è stretto attorno al suo dolore. Tanti i messaggi di affetto e vicinanza da parte di fan e colleghi, tra cui quello dell’amica, anche lei pugliese, Alessandra Amoroso.

“Ciao papone“, ha commentato la cantante di Vivere a colori, sotto al post di addio di Emma. Poi una storia: un cuore rosso disegnato nel cielo ad incorniciare il sole e una scritta in dialetto salentino, “Ni vidimu eh!“, affiancata alle emoji di alcune stelle. Come sottofondo, la canzone dell’amica, Sarò Libera.

Come sappiamo, le due ex vincitrici di Amici di Maria De Filippi sono legate da anni da una bellissima amicizia e Alessandra Amoroso ci ha tenuto a rendere pubblica la vicinanza ad Emma, in un momento così delicato e doloroso. Quest’ultima, con papà Rosario, aveva un rapporto unico: è stato lui a trasmetterle l’amore per la musica e a incoraggiarla a perseguire questa carriera.

Vi raccomandiamo... Emma Marrone racconta la sua lotta contro il tumore

Davvero tanti, poi, gli altri commenti social diretti a Emma da parte di personaggi del mondo dello spettacolo. Non è mancato quello dell’amica Francesca Michielin che ha scritto: “Non ho parole sorella. Ti abbraccio fortissimo“, ma neanche quelli dei suoi ex fidanzati, Stefano De Martino e Marco Bocci. “Buon viaggio nella Luce a Rosario. Ti abbracciamo forte Brownina nostra“, ha scritto invece Elisa.