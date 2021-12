Domenica 19 dicembre una sorpresa aspetta gli allievi della scuola di Amici 21: nella consueta puntata del pomeriggio, infatti, arrivano due ospiti speciali, Fedez e Alessandra Amoroso. Per quest’ultima si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, nel programma che nel 2009 ha lanciato la sua carriera. Seguitissima sui social, dove conta ben tre milioni e mezzo di follower, la cantante ha conquistato il pubblico grazie alla sua voce, ma anche grazie ai look pazzeschi che sfoggia ad ogni occasione. Ecco cinque tra i suoi outfit più belli.

Alessandra Amoroso ama gli abiti luccicanti, come dimostra il suo profilo Instagram, dove appare molto spesso in outfit che brillano di luce propria. Come il tubino nero, interamente ricoperto di paillettes, che la cantante ha indossato per il lancio del suo ultimo album, Tutto Accade. Aderente ma non troppo, dal taglio dritto e dalle linee pulite, l’abito ha le maniche lunghe ed è a girocollo, senza essere eccessivamente scollato. Al vestito ha abbinato un paio di sandali neri dal tacco a spillo, con un lungo laccio avvolto intorno alla caviglia.

La luminosità non manca neanche nell’outfit che la cantante ha sfoggiato all’Arena di Verona per i Seat Music Awards alla fine dell’estate 2021. Per la sua esibizione, Amoroso ha illuminato il palco con un set coordinato composto da un top e una gonna di paillettes argentate. Il top, con le maniche lunghe e accollato, è cropped, e lascia leggermente scoperta la pancia. A vita alta, invece, la minigonna, impreziosita da un ampio drappeggio su un lato. A dare ancora più luce un paio di sandali gioiello dello stesso colore dell’abito.

Non solo look da sera: anche con quelli più casual, Alessandra Amoroso fa impazzire i fan. Come ad esempio quello che indossa in un autoscatto che ha pubblicato su Instagram. Nella foto la cantante indossa un semplice paio di jeans skinny e una canottiera bianca. Ma l’outfit è reso unico da una blusa leggera, in stile kimono, che unisce la fantasia animalier alle rose rosse. Rosso che ritroviamo nelle scarpe: un paio di meravigliosi sandali con tacco a spillo e cinturino alla caviglia, che donano all’intero look un tocco più glamour e grintoso.

Alla fine di novembre, Amoroso è stata ospite di Tu Si Que Vales, dove ha portato sul palco la sua Canzone Inutile. E lo ha fatto in grande stile, con un completo composto da tre pezzi, tutti color grigio mélange. La cantante ha infatti indossato un cropped top abbinato ad un paio di pantaloni corti dal taglio classico, leggermente ampi, e ad un blazer oversize, che ha portato con le maniche arrotolate per dare un tocco più casual. Ai piedi, sandali neri luccicanti dello stesso modello dei precedenti.

Non è la prima volta che Alessandra Amoroso torna negli studi di Amici di Maria De Filippi, dove ha trionfato ne 2009. Già nella precedente edizione, conclusasi nell’estate 2021, la cantante è stata ospite del talent di Canale 5, e ha conquistato il pubblico con un abito nero in pieno stile ballerina. Il bustino aderente con scollo a cuore e la gonna ampia a balze, infatti, facevano assomigliare al vestito ad un tutù, donandole un eleganza e sensualità allo stesso tempo. E, nel post Instagram che ha pubblicato per mostrarlo ai follower, Amoroso si è lanciata in una posa da ballerina. Neanche a dirlo, all’abito la cantante ha scelto di abbinare un paio di sandali del suo modello preferito.