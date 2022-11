Alessandra Amoroso vittima di hater su Tik Tok. I fan reagiscono

La cantante Alessandra Amoroso da mesi è vittima di attacchi di cyberbullismo sui social, l’ultimo che ha destato la reazione dei fan della cantante salentina, è avvenuto nei giorni scorsi. Il social in cui si è manifestato questo attacco anche stavolta è stato TikTok ed appare particolarmente odioso perché lanciato alla vigilia dell’uscita del nuovo singolo “Notti blu” prevista l’11 novembre.

L’hashtag utilizzato per gli attacchi contro Alessandra Amoroso è #amorosofobia e nell’ultimo caso ha avuto ad oggetto il meme realizzato con la canzone “camera 209” il cui testo è stato modificato in modo volgare dagli haters.

Naturalmente sono subito spuntati numerosi commenti, alcune persone affermavano che a questo punto neanche ricordavano più la versione originale del testo, mentre non sono mancati haters che hanno lanciato alla cantante auguri non proprio edificanti.

Gli attacchi alla ex ragazza prodigio di Amici di Maria De Filippi, talent da cui Alessandro Amoroso è uscita vincitrice, sono iniziati dopo uno spiacevole episodio avvenuto la scorsa estate. La cantante infatti ha rifiutato un autografo a una fan.

In seguito alle critiche Alessandra si è giustificata dicendo che le era stato chiesto di firmare diversi oggetti, ma aveva poco tempo e di conseguenza non sarebbe mai riuscita ad accontentare tutti. Proprio per questo ha deciso di sottrarsi alla richiesta di autografi. Questa spiegazione non sembra essere bastata e di conseguenza si è scatenato l’odio social. L’ultimo video incriminato infatti è diventato virale in brevissimo tempo e ha ottenuto oltre 13 milioni di visualizzazioni. I fan hanno reagito accusando gli autori di cyberbullismo.