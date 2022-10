Alessia Fabiani racconta delle violenze subite dal marito ma un video reso pubblico la smentisce.

Alessia Fabiani ha da tempo rotto con il marito, l’imprenditore Fabrizio Cherubini, e ha già intrecciato una nuova relazione. Il rapporto con l’ex, però, è ancora molto burrascoso, tanto che l’ex letterina di Passaparola ha presentato nel 2016 una denuncia nei confronti dell’uomo per lesioni aggravate. Secondo la showgirl, infatti, l’ex marito le avrebbe inflitto violenze quotidiane durante il loro matrimonio, tanto da procurarle numerose ecchimosi. In un caso specifico, poi, le avrebbe causato lesioni gravi e avrebbe addirittura distrutto alcuni effetti personali.

La denuncia presentata dall’ex letterina di Passaparola – trasmissione che ha portato al successo alcune showgirl come Silvia Toffanin oppure Ilary Blasi – si riferirebbe ad un episodio ben specifico durante il quale Cherubini le avrebbe stretto le mani al collo e l’avrebbe ripetutamente sbattuta al muro, tanto da costringerla il giorno dopo ad adottare una pettinatura ben specifica per coprire le ecchimosi, visto che la showgirl doveva presenziare ad un evento per il ritiro di un premio.

Mentre la Fabiani, supportata dal nuovo compagno, porta avanti la sua denuncia, Cherubini non si lascia certo abbattere e passa alla controffensiva. Per ribattere alle accuse, infatti, porta in testimonianza un video relativo proprio alla premiazione citata dalla donna nel quale si evince che la donna non solo è vestita con un abito molto scollato ma presenta anche le braccia coperte solo da un velo trasparente, senza alcun segno di violenza. Spetta ora al tribunale l’ultima parola sulla vicenda.