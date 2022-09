Il silenzio di Ilary Blasi dopo le parole di Francesco Totti

Nessuna reazione a caldo da parte di Ilary Blasi dopo l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera. L’ex letterina di Passaparola ha preferito glissare, lasciando la replica ufficiale ai suoi avvocati. Alessandro Simeone, legale della donna, ha affermato che le parole di Totti non influiranno sulla strategia legale scelta da Blasi. Il suo intento infatti è quello di tutelare i figli come ha sempre fatto, relegando qualsiasi altra questione alle aule di tribunale. Non manca però un affondo che promette di far tremare lo star system italiano: “Ilary Blasi ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.

E pare proprio che questo attacco sia già pronto e pianificato. I bene informati raccontano infatti che Ilary Blasi, in caso di necessità, potrebbe rilasciare un’intervista in esclusiva a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, sua storica amica. Per adesso però preferisce rimanere in silenzio e si trincera dietro una semplice storia su Instagram in cui racconta la semplicità della sua domenica. Blasi riprende la nonna mentre è intenta a stendere le fettuccine che farà con i funghi porcini che le hanno appena regalato. La donna inoltre si riprende mentre mangia la pasta cruda che adora. Le sue esternazioni si fermano qui, lasciando a bocca asciutta chi sperava in un commento al vetriolo.

La conduttrice romana avrebbe avuto molto da commentare. Nell’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo, Francesco Totti ha raccontato del presunto tradimento della moglie ma anche delle cassette di sicurezza svuotate dalla donna e dei numerosi Rolex che gli ha sottratto. Come se non bastasse, il Pupone ha affermato che Ilary Blasi non vuole spostarsi dalla casa all’Eur né dividerla con lui, nonostante l’enorme spazio a disposizione. Non vuole sentire ragioni la bionda conduttrice romana ed è per questo, afferma l’ex capitano della Roma, che sarà inevitabile il ricorso al giudice per trovare un accordo.