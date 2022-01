Ode allo street style con le scarpe Nike Anni ’80 di Alessia Marcuzzi

Sebbene abbia scelto di trascorrere un periodo al di fuori delle telecamere, dedicandosi in particolar modo alla famiglia, Alessia Marcuzzi continua a stupire i fan condividendo dei meravigliosi outfit su Instagram. Un nuovo look in particolare ha colpito i follower.

Si tratta di un completo sportivo total green che la conduttrice ha immortalato in un selfie, seduta sul pavimento della sua camera da letto. Le protagoniste assolute dello scatto sono senza dubbio le sneakers Nike color verde bottiglia mostrate in primo piano.

L’iconico modello Dunk Low è stato creato per la pallacanestro, ma negli anni ha scalato la vetta delle tendenze e, ad oggi, viene scelto per essere indossato in qualunque occasione, anche al di fuori della palestra.

Le sneakers regalano infatti un certo stile nei look casual ma, grazie all’amore per il mix and match spopolato negli ultimi anni, risultano indovinate anche con gli outfit più eleganti. Sono perfette, ad esempio, per smorzare il tono raffinato di un completo, aggiungendo un tocco di originalità.

Alessia Marcuzzi le ha scelte in abbinamento ad una mise prevalentemente sportiva e monocolore, tutta sui toni del verde scuro. Una felpa oversize con cappuccio le scivola addosso morbida, mentre degli aderentissimi leggins a vita alta si infilano in un paio di calzini di spugna bianchi firmati Adidas.

Il look finale sottolinea la bellezza dello street style e ci trasporta immediatamente in un’atmosfera Anni ’80 dove la parola d’ordine è: comodità.