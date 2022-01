Lo avevamo già detto, l’abito in maglina è uno dei veri trend di questo lungo inverno 2021-2022 è quello di Alessia Marcuzzi è perfetto, sia nello stile che per queste fredde giornate. La conduttrice ha sfoggiato sul suo account Instagram un modello total black, molto raffinato e sensuale.

L’abito, apparentemente semplicissimo, è aderente su tutto il corpo ma nasconde un dettaglio intrigante e seducente: in uno degli scatti postati da Alessia Marcuzzi, infatti, la scollatura sulla schiena è capace di sorprendere e dare all’outfit quel pizzico di sensualità in più, rendendolo perfetto per essere indossato a un party o un appuntamento galante.

Il modello in maglina, lungo, morbido e avvolgente ha il collo alto è rappresenta il mood perfetto per l’inverno, anche per tutte noi che temiamo il freddo. Il nero poi, resta il colore dell’eleganza per eccellenza, magari accostato ad accessori metallizzati o iper colorati. La showgirl ha scelto di lasciare i suoi capelli sciolti e completare il tutto solo con un velo di rossetto rosso, un’idea che si sposa benissimo con la sua carnagione e il nero del capo.

Basta poco infatti per personalizzare questo look total black di Alessia Marcuzzi, e portare questo abito in mille modi diversi. Abbinato a un blazer, altro capo trend di stagione, o a un giubbino in pelle. Mentre per le calzature si può spaziare con diversi stili: dalle classiche ed eleganti pump e dei grintosi anfibi per un outfit rock, fino a degli stivali alti, magari di vernice.