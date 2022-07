La laurea di un figlio non può che essere un traguardo da festeggiare e che rende orgogliosa ogni mamma. Alessia Marcuzzi non fa eccezione ed è per questo che ha voluto essere al fianco del suo primogenito, Tommaso Inzaghi, nato dalla sua relazione con Simone, attuale allenatore dell’Inter.

Il ragazzo, nato nel 2001, si è infatti laureato alla University of Westminster, a Londra, dove aveva deciso di studiare anche per perfezionare il suo livello di inglese.

La conduttrice, che a breve tornerà in Tv alla guida di Boomerissima, nuovo programma di Rai2, si è così trasferita per qualche giorno nella capitale inglese e ha portato con sè Mia, la sua secondogenita figlia di Francesco Facchinetti.

Vi raccomandiamo... Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti celebrano la comunione della figlia Mia

I tre ne hanno così approfittato per scattare diverse immagini e avere così un ricordo di questo giorno importante. Il ragazzo ha scelto di indossare un completo grigio, accompagnato dalla toga da laureando con il tocco. Giacca e pantalone total white invece per Marcuzzi, mentre Mia ha provato a “imitare” la mamma con una giacca over molto simile.

Ora che ha completato gli studi anche per Tommaso potrebbe esserci un futuro in Tv. Recentemente, infatti, si è parlato della possibilità di vederlo al fianco di Alessia nel suo nuovo format. Per ora non c’è niente di certo, ma a lei non potrebbe fare che piacere: “Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo – ha detto Alessia Marcuzzi in un’intervista a Il Giornale -. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. L’idea è nata da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: ‘Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella…’. E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici”.