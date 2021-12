La ‘partita’ tra Alex Belli e Soleil Sorge si fa sempre più agguerrita. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 6 dicembre, l’attore ha chiarito la sua posizione dopo la crisi che l’aveva colto nel pomeriggio, durante la quale si era detto pronto ad abbandonare la casa di Cinecittà. Chiamato in confessionale da Alfonso Signorini, l’attore ha ammesso di trovarsi in serie difficoltà per via del rapporto sempre più stretto con Soleil e dell’amore che prova per la moglie Delia Duran.

“Con Soleil abbiamo sicuramente superato la soglia. E siamo ancora lì“, ha dichiarato l’attore messo alle strette da Signorini. Dopo la puntata, poi, Alex ha cercato un confronto con Soleil, in cui le ha parlato della moglie.

“Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona fuori. Se penso di andarmene è perché non riesco a stare lontano da te. Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Non devo dimostrare nulla a nessuno. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce”.

Soleil, di contro, non si è lasciata incantare dal discorso dell’ex attore di Centro Vetrine. “Onestamente non capisco molto quello che dici. Se volevi uscire con lei potevi farlo l’altra volta. Poi perché non te ne vai adesso? Ok, non è entrata lei, ma è a casa vostra, puoi uscire e raggiungerla”, ha chiarito con foga.

Alex, allora, ha precisato che anche se è molto innamorato di Delia, se il loro rapporto fosse ormai irrecuperabile non sarebbe la fine del mondo: