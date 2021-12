Continuano gli scontri tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa volta protagoniste sono Soleil Sorge e Miriana Trevisan, che nel corso della puntata del 29 novembre hanno avuto una discussione decisamente accesa. Il tutto, poi, è nato da una lite per un arricciacapelli. Lei due donne, ormai lo sappiamo, non si sopportano, e ogni scusa è buona per dare vita ad un litigio: l’ultimo, però, ha costretto Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ad intervenire.

A creare polemica è stata una frase pronunciata da Soleil Sorge: “Capisco la menopausa ma datti una calmata. Non mi parlare perché non ti sopporto più“, ha detto all’ex volto di Non è la Rai. Una frase che potrebbe sembrare semplicemente ironica, ma che per Trevisan non lo è affatto. La showgirl, infatti, ha subito un intervento chirurgico di rimozione dell’utero, e per questo motivo è entrata in menopausa prima del dovuto: “Sì in effetti sono in menopausa forzata, hai ragione, grazie di avermelo ricordato“, ha risposto.

A questo punto Adriana Volpe ha attaccato la corteggiatrice di Uomini e Donne: “Per una volta sii umile nella vita, hai ascoltato il dramma di una donna a cui hanno tolto l’utero e non hai avuto la sensibilità di restare in silenzio, datti una calmata”. Un commento che non è andato giù a Sonia Bruganelli, che non ha mai nascosto la sua preferenza per Soleil Sorge, e che anche in questo caso ha difeso a spada tratta l’influencer: “Quante cose dette tanto per dirle, quanti cliché. Mi spiace per quello che abbia subito Miriana, ma non mi pare che Soleil le abbia dato della stupida. Miriana ha delle manie di persecuzioni pazzesche. Attacca delle personalità forti all’interno della casa ma quando non riesce a ribattere allo stesso livello inizia a piangere. A me spiace venga vista come vittima, non lo è“.

Miriana Trevisan è stata accusata più volte, soprattutto dall’influencer, di vittimismo e di essere la prima a rivolgere insulti e parole poco lusinghiere nei confronti di Soleil: “Mi passa anche la voglia di avere un confronto, non mi interessa. Mi hanno fatto male i suoi insulti. A me dispiace molto aver vissuto uno sconto simile e trovo triste il suo voler passare sempre da vittima, l’ho chiamata come si fa sempre in questa Casa ed è tornata dopo un’ora per fare la scenata”, ha infatti detto la ragazza durante il confronto con la showgirl.