La storia tra Alex Belli e Soleil Sorge continua a far discutere. Durante la 24esima puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda venerdì 3 dicembre 2021, i due concorrenti sono stati invitati da Alfonso Signorini a un confronto. Dopo la confessione dell’ex attore di Centovetrine, dove ha ammesso di amare Soleil, il conduttore del reality voleva ulteriori chiarimenti.

Il direttore di Chi insiste per sapere di più e capire quanto il bacio che si sono scambiati Alex Belli e Soleil Sorge mentre recitavano la pièce teatrale fosse vero. “Era vero. Senza le telecamere non penso ci sarebbe qualcosa di diverso da quello che siamo. Io sono entrata in crisi perché Alex nella scorsa puntata è come andato in protezione e mi ha creato dei dubbi”, ha spiegato la donna.

A questo punto interviene Belli che ammette: “Non è che ho lanciato il sasso e tirato la mano, la scorsa puntata, dopo il bacio, è entrato qualcosa nel mio cuore, dal mondo goliardico di amicizia che avevamo c’è stato uno scatto fuori dal mio controllo”. Alex poi continua a spiegare:

“Poche volte mi sono sentito così, in genere ho sempre il controllo. Con Sole ci siamo incontrati con una connessione incredibile e quando ho sentito questa cosa nel cuore… era l’ultima cosa che pensavo di poter provare. Siamo in una bolla, in una macchina che accelera tutto, ma a me piacerebbe tenere Soleil in questo modo: se c’è una cosa di cui dobbiamo vergognarci è di amare”.

Signorini lo interrompe e chiede di Delia e il gieffino prontamente risponde: “Delia sa benissimo quanto ci amiamo, chi ha definito che uno non posso amare nonostante abbia un’altra situazione?”. Il presentatore si chiede se si possono amare due persone contemporaneamente e invita Soleil a raggiungerlo in studio perché “dobbiamo guardarci in faccia”, dice.

Alfonso vuole sapere dalla ragazza la sua verità: “Mi ha spiazzata quando Alex mi ha confessato di amarmi, ma nel bene o nel male lo sentivo. Quando si è esposto ero confusa, perché ho sempre cercato di proteggerlo…”. Ma il conduttore va dritto al punto e le chiede se lei lo ami e come pensa di comportarsi con la persona che ha fuori dalla Casa: