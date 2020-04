Alexandra di Hannover: la prima intervista della figlia di Carolina di Monaco

Alexandra di Hannover, figlia minore di Carolina di Monaco, debutta sulla copertina della rivista di moda Telva. La ragazza, che compirà 21 anni il prossimo luglio, esce dall’ombra di sua sorella Charlotte Casiraghi. Infatti, dopo la scelta di una vita lontana dai riflettori per la sorella maggiore, Alexandra ha iniziato a accompagnare mamma Carolina a tutte le sfilate. La ragazza posa in abiti Dior realizzati per l’occasione da Maria Grazia Chiuri.

Per la prima volta la Principessa, nata dal matrimonio con Ernst di Hannover, posa per una rivista di moda. Alexandra di Hannover ha scelto le pagine patinate della rivista spagnola Telva, con una serie di look che mettono in risalto la sua giovane bellezza.

“Preferisco mantenere un profilo privato” racconta la ragazza, “ma non sono più una bambina“. Per la prima volta Alexandra racconta qualcosa di se. “Non voglio perdere la curiosità per le cose, per questo leggo molto. Amo Salinger e ascolto i Pink Floyd“.

Appassionata d’arte, rivela che il suo museo preferito è il Victoria & Albert di Londra.

Alexandra ha fatto molto molte gare di pattinaggio artistico a livello agonistico. “Sono cresciuta a cavallo e sciando, ma quando ho scoperto il pattinaggio ho capito che sarebbe stata la mia passione“. La figlia di Carolina di Monaco rivela di non sapere cosa pensa della stampa, se le piace rilasciare interviste, parlare di ciò che fa e che vorrebbe fare. La famiglia Grimaldi ha spesso fatto causa ai giornali per l’invasione della privacy, ma Alexandra, la più giovane, si pone con un atteggiamento più sereno.

“Il pattinaggio può sembrare frivolo, ma come ogni sport richiede sacrifici e tantissimo impegno. Certo, non va trascurato neanche il fattore estetico, e io amo la moda“. Alexandra e mamma Carolina sono state fotografate spesso nell’ultimo anno sui red carpet delle sfilate.

Le sue priorità per il futuro però sembrano essere in una possibile carriera accademica. “Ho sempre saputo che lo studio era importante e mi ha sempre appassionato. Amo lo sport ma sapevo di voler andare al college. Ora frequento Scienze Politiche e Filosofia alla New York University, forse è questa la mia strada“.

Alexandra di Hannover, rivela la redazione di Telva, è una ragazza acqua e sapone, ma con le idee ben chiare. Ha voluto scegliere personalmente gli abiti Dior da indossare, e il suo spirito creativo le ha permesso di proporre idee al fotografo. Una Principessa ecologista, che ci tiene a precisare di preferire la moda ecosostenibile, e che parla di cambiamento climatico.