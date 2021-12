Il concerto di Natale Together at Christmas, che si è tenuto l’8 dicembre nell’Abbazia di Westminster, è stato un vero successo. È stato il primo evento organizzato da Kate Middleton in persona: una grande responsabilità per la Duchessa di Cambridge. E, per un’occasione così importante, tutta la sua famiglia si è riunita a Londra per sostenerla. Tra gli invitati, infatti, c’era anche la sorella Pippa Middleton e il fratello James con la moglie Alizee Thevenet. Nonostante l’innata eleganza e raffinatezza delle sorelle Middleton, anche quest’ultima è riuscita a lasciare tutti a bocca aperta con il suo look.

Se la Duchessa e la sorella hanno sfoggiato due cappotti, rispettivamente rosso e verde, dal taglio classico e dall’eleganza intramontabile, la cognata, analista finanziaria francese, ha sfoggiato un tailleur composto da giacca e pantaloni. Firmato Sézane, il completo di Alizee Thevenet è perfetto per la stagione invernale e, in particolare, per il periodo delle feste: a quadri, sui toni del bianco e del bordeaux e in lana, unisce la ricercatezza a quel tocco più casual che rende lo rende il look sporty-chic per eccellenza.

Al blazer doppiopetto e leggermente oversize e ai pantaloni dal taglio dritto e largo, il nuovo membro della famiglia Middleton ha abbinato una camicia bianca molto semplice e accollata e un paio di stivali in pelle marrone, senza tacco. Un particolare ci fa amare questo outfit ancora di più: il tailleur è realizzato completamente in lana riciclata. Un look perfetto per Alizee Thevenet, decisamente poco abituata alla vita di corte e alle apparizioni in eventi ufficiali della royal family. Lei e il marito James Middleton, infatti, hanno intenzione di rimanere lontano dai riflettori, ma hanno fatto un’eccezione per un’occasione così importante per la Duchessa.