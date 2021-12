In fatto di stile Kate Middleton non si smentisce mai, e ad ogni occasione sfoggia l’outfit perfetto. E lo ha fatto, ovviamente, anche in occasione del primo concerto di Natale da lei organizzato. Royal Carols: Together At Christmas, tenutosi all’Abbazia di Westminster nella serata dell’8 dicembre, è stato infatti promosso dalla Royal Foundation, l’ente benefico fondato dalla Duchessa insieme al principe William. Per il 2021, l’evento è stato dedicato a tutti coloro che sono stati impegnato nella lotta al Covid-19. Una grande responsabilità, che ha richiesto anche un look impeccabile.

Per il concerto natalizio, la Duchessa di Cambridge non poteva che indossare il colore per eccellenza per le feste, il rosso, che è stato il filo conduttore dell’intero look. Protagonista indiscusso è stato il cappotto, di un rosso intenso. Si tratta del modello preferito dalla principessa: un coat dress, ovvero un cappotto che sembra un abito, che è ormai diventato il marchio di fabbrica di Kate Middleton. Lungo fino a sotto al ginocchio, dal taglio dritto e pulito ma stretto in vita, arricchito da un grande fiocco sulla scollatura, il capospalla di Catherine Walker avvolge perfettamente la sua figura. L’outfit, poi, era completato da un paio di decolleté rosse, a punta e scamosciate firmate Gianvito Rossi e da una clutch (neanche a dirlo, rossa) di Miu Miu. Ad impreziosire il tutto, in paio di orecchini di zaffiro che appartenevano alla Regina Madre.

Come ormai è noto a tutti, la Duchessa ha l’abitudine di utilizzare gli stessi abiti in più occasioni: anche questa volta, infatti, per i più attenti il coat dress potrebbe essere un déjà-vu. Il cappotto che ha sfoggiato per il concerto di Natale è lo stesso che ha indossato in un’occasione decisamente meno gioiosa: il funerale del Principe Filippo, scomparso nell’aprile 2021. In questo caso, però, Kate Middleton ha optato per un cambio di colore. Se il modello è lo stesso, il cappotto scelto per l’ultimo saluto al nonno di William era nero, così come tutti gli accessori.