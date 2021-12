In casa Middleton la classe non è acqua. In occasione delle feste, l’8 dicembre 2021 il principe William e Kate Middleton hanno organizzato un concerto di Natale, a cui ha partecipato tutta la famiglia. I reali si sono riuniti all’Abbazia di Westminster e, durante l’evento, lo stile di Pippa Middleton si è fatto notare.

La sorella minore della duchessa di Cambridge si è presentata con un elegantissimo cappotto verde, che immediatamente è diventato il capo di tendenza dell’inverno 2021. Un modello squadrato e raffinato, dalle linee semplici ma sofisticate, che anche la principessa Beatrice di York ha indossato allo stesso evento nella versione beige e che è apparso su diverse testate come Vanity Fair, Elle, Dailymail e Paris Match.

La tonalità può definirsi classica nel contesto di un’atmosfera natalizia, ma abbastanza originale da spiccare in mezzo a tanti altri indumenti contraddistinti dal solito rosso. Il soprabito è firmato John Lewis ed è caratterizzato da una struttura a clessidra, che va a stringersi nella zona dei fianchi, anche grazie a due bottoni neri incastonati nel tessuto, proprio all’altezza della vita.

La silhouette è appena sottolineata nella parte superiore, mentre si perde in quella inferiore, che scende in un’elegante campana. La nuance verde scuro è perfetta per chi, come Pippa Middleton, è caratterizzata da una pelle dai sottotoni freddi, ma al contempo ha capelli e occhi dalle tonalità calde.

Per completare il look è importante anche la scelta degli accessori. In questo caso, Middleton ha scelto di abbinare al dress coat degli orecchini verde smeraldo, disegnati dal designer inglese Soru Jewellery. Un effetto tono su tono che, tuttavia, non fa che sottolineare il tocco sofisticato del completo.