All Together Now è ufficialmente ripartito: l’edizione 2021 del game show musicale di Canale 5 è arrivata alla seconda puntata, in onda nella prima serata di domenica 7 novembre. Condotto da Michelle Hunziker, il programma ha confermato il cast e il meccanismo della stagione precedente.

A sfidarsi sono 14 aspiranti cantanti, professionisti o non, che hanno un solo obiettivo: conquistare i giudici e il Muro Umano. Davanti a loro è infatti schierata la giuria vip, composta da J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo, ma anche un vero e proprio muro con 100 persone, tra esperti di musica, personaggi dello spettacolo, cantanti e molto altro. Ecco i nomi dei concorrenti: Samir Abass (22 anni, Como), Giovanni Arichetta (27 anni, Reggio Calabria), Jalisse Bascià (25 anni, San Cesario), Carola Campagna (24 anni, Carate Brianza), Vincenzo Cantiello (21 anni, Napoli), Priscilla Cattaneo (24 anni, Milano), Alice Cignoni (18 anni, Pisa), Michelangelo Falcone (21 anni, La Spezia), Carlotta Loretucci (18 anni, Pescara), Michelle Perera (36 anni, Roma), Gaetano Schettini (41 anni, Terlizzi), Matteo Stranieri (21 anni, Lavagna), Gloria Tumbarello (18 anni, Mazara del Vallo), Giacomo Voli (35 anni, Correggio).

Della loro esibizione sarà giudicato ogni aspetto: la capacità vocale, la presentazione, il look, il coinvolgimento del pubblico. Soltanto chi riesce a far alzare un componente del Muro Umano e a farlo ballare, ottiene un voto: l’obiettivo è far alzare più persone possibile. In questo modo si delinea il punteggio di ogni concorrente, e la giuria vip ha due possibilità: ogni giudice può attribuire altri cinque punti, oppure i quattro possono decidere di lasciare il punteggio invariato. Una sola volta a puntata, c’è la possibilità di assegnare ad un concorrente 100 punti, facendolo passare automaticamente alla puntata successiva.

Ogni settimana, i due cantanti che avranno ottenuto il punteggio più basso si dovranno sfidare per decidere chi sarà l’eliminato. Nel Muro, come ogni anno, ci sono alcuni nomi conosciuti della tv italiana: per l’edizione 2021 troviamo, per esempio, Le Donatella, Silvia Mezzanotte, le Karma B, Antonella Lo Coco e molti altri.