Mystery Land, il programma condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti chiude i battenti. Mediaset, in una nota stampa, ha fatto sapere che il format si ferma momentaneamente, ma che tornerà quanto prima in una formula tutta nuova. La trasmissione pare non abbia registrato il consenso sperato e infatti i dati di ascolto non sono stati incoraggianti. Nella puntata di debutto, in onda il 4 ottobre 2021, aveva totalizzato il 4% di share, mentre il secondo episodio era sceso al 2,8%.

L’azienda del biscione ha sottolineato che, nonostante i temi legati all’ignoto e ai misteri si siano rivelati molto interessanti per il pubblico di Italia 1, la prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata. Lo show, infatti, raccontava storie di fenomeni paranormali, alla scoperta di un mondo di mostri, streghe, vampiri, fantasmi e alieni. Tutto molto avvincente ma a quanto pare con risultati troppo bassi rispetto alle aspettative.

Nessun commento dai due conduttori, che ancora non hanno postato nulla sui loro profili social sempre molto aggiornati. La coppia era tornata sul piccolo schermo dopo alcuni anni di assenza. Alvin mancava dal 2019, anno in cui ha condotto Eurogames con Ilary Blasi. Aurora Ramazzotti, invece, prima di Mystery Land ha trascorso gli ultimi anni in radio, lavorando come speaker. Dopo aver debuttato in televisione su Sky, con X Factor, ha collaborato con la madre Michelle Hunziker in Vuoi scommettere su Canale 5. Nell’estate 2020 è stata inviata di Ogni Mattina su Tv8.