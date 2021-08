Con la sua voce soul e l’innegabile carisma Daria Biancardi si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione a diversi programmi di musica. Nel 2020, ha sbaragliato i rivali vincendo la puntata speciale di All Togheter Now, il talent musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax la cui replica è in onda su Canale 5 il 25 agosto 2021. La cantante palermitana si è guadagnata il titolo di “campionessa dei migliori” nella Supersfida, contro Veronica Liberati, vincendo il premio da 50.000 euro.

Tra gli altri concorrenti della puntata speciale anche Gregorio Rega, vincitore della prima edizione dello show, Federica Bensi, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone e Sonia Mosca, che aveva guadagnato il podio nella seconda edizione.

Nata a Palermo nel 1979, Daria Biancardi ha mostrato fin da piccola un’inclinazione speciale per la musica. All’età di 18 anni ha lasciato la sua città natale per trasferirsi a New York, dove si è esibita all’Apollo Theater di Harlem. Nel 2014 ha partecipato a The Voice of Italy, finendo nel team di Piero Pelù, e ha poi continuato a cantare con la sua band in diversi locali siciliani. Ha anche pubblicato un album nel 2015, Daria.

Ad All Togheter Now, ha saputo conquistare giudici e pubblico. Tra i 100 che compongono la giuria, infatti, ben 94 si sono alzati per la sua esibizione di Gloria, che le ha permesso di entrare di diritto tra i concorrenti del talent. Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni: si sa che è mamma di una bambina e ha lavorato come segretaria presso l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti. Durante l’emergenza Coronavirus ha deciso di tornare a fare la volontaria della Croce Rossa per aiutare nella lotta alla pandemia.