Chi è Astol: il rapper degli amori estivi ospite a Battiti Live 2021

Altra hit estiva di successo per Astol grazie alla fortunata collaborazione con Emma Muscat e la collaborazione internazionale con Alvaro De Luna. I tre cantanti sono insieme sul palco di Battiti Live 2021 sulle note del loro singolo Meglio di sera. Il giovane rapper e la cantante maltese sono già collaudati come coppia musicale, dopo il tormentone dell’estate 2020 Sangria, certificato oro con oltre 12 milioni e mezzo di stream su Spotify e 20 milioni di views su YouTube.

Astol, all’anagrafe Pasquale Giannetti, è nato il 22 luglio 1995 a Villaricca in provincia di Napoli, sotto il segno del cancro. Fino al 2001 è cresciuto tra Giugliano e Parete e poi è andato a vivere a Roma, dove si è trasferito con la famiglia. Libri e musica sono le sue più grandi passioni e ha continuato gli studi scegliendo di iscriversi alla facoltà di Lettere Moderne, all’Università Roma Tre. La sua carriera artistica è iniziata nel 2013, con la pubblicazione delle prime canzoni su YouTube.

Tra il 2015 e il 2017 ha raccolto milioni di visualizzazioni con brani come Promessa, Prima o poi e Ti aspetto con il rapper romano Sercho, accompagnato nella produzione dal beatmaker Jeremy Buxton. Il rapper è un volto noto al grande pubblico anche per la sua partecipazione ad Amici di Maria de Filippi, nel 2018, edizione in cui partecipa anche Emma Muscat. La musica di Astol si contraddistingue per il suo timbro melodico, accompagnato quasi sempre dall‘autotune. Nella parte narrativa i testi ricalcano i temi malinconici e nostalgici dell’amore.

Il nuovo singolo con Emma Muscat è il racconto di un amore estivo che ritorna a distanza di un anno, un incontro casuale che porta i protagonisti a ritrovarsi sotto la luna, mentre in sottofondo si sente una musica leggera provenire dai locali della città.

Gli artisti si esibiscono il 10 agosto 2021 durante l’ultima puntata della rassegna musicale di Italia 1. Insieme a loro, al Castello Aragonese di Otranto chiudono questa diciannovesima edizione del programma le performance di: The Kolors, Oscar Anton, Fabio Rovazzi, Colapesce & Dimartino, J-Ax con Jake La Furia, Alessandra Amoroso, Gaia, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Shiva, Rocco Hunt e Ana Mena, Cedraux, Lorenzo Fragola, Tancredi ed Enula.