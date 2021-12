Show di successo di Canale 5, All Togheter Now, alla sua quarta edizione, conquista sempre più consensi e affetto da parte del pubblico. La sesta puntata del talent musicale condotto da Michelle Hunziker è andata in onda domenica 5 dicembre e a spiccare, oltre alle ottime performance, è stato senz’altro il look super cool sfoggiato da Michelle Hunziker. Bianco, dallo stile vagamente orientaleggiante e legato con una fascia lungo la vita stile kimono, il vestito della conduttrice ha catturato l’attenzione dei fan.

Si tratta di un abito di un bianco ghiaccio che però presentava sfumature rosate grazie alle luci del palco che si riflettevano sulla stoffa. La lunga fascia bianca che abbraccia la vita scendendo un po’ più morbido lungo i fianchi si chiude poi in un grande fiocco sulla schiena, mettendo in risalto le spalle.

Michelle Hunziker ha scelto di abbinare a questo abito molto candido delle perfette décolleté argento con i brillantini, che illuminano ancora di più il suo look elegantissimo. La conduttrice ha poi completato l’outfit con uno chignon molto stretto e basso, posizionato sulla nuca, mettendo così in risalto i gioielli: due enormi orecchini a cerchio, in oro giallo, davvero molto cool. Semplice e perfetta, insomma. E per non esagerare nemmeno con il trucco ha scelto uno make up che punta tutto sullo sguardo, optando per uno smokey eyes davvero magnifico.

Se Michelle, insomma, ha puntato tutto sul bianco e su uno stile candido, Anna Tatangelo tra i giudici del programma ha ammaliato il pubblico, con un look total black davvero sensuale, messo in risalto da una camicetta con maniche a sbuffo e una scollatura profonda messa in risalto da due tagli orizzontali all’altezza del seno, che regala un effetto vedo-non vedo che ha lasciato il pubblico senza fiato. Il tocco di stile in più? Le décolleté zebrate in vernice: semplicemente perfette.