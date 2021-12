Giovedì 2 dicembre Chiara Ferragni e Fedez sono stati i protagonisti indiscussi della serata al Cinema Odeon di Milano, in occasione della première italiana di The Ferragnez, la serie tv di Amazon Prime Video dedicata al dietro le quinte della loro vita. Senza dubbio l’influencer ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo meraviglioso abito firmato Dior, ma anche tra gli invitati i look sono stati semplicemente perfetti.

Come quello di Francesca Michielin, grande amica di Fedez, che ha sfilato sul pink carpet dell’evento più atteso dell’inverno con un outfit total black. La cantante ha sfoggiato un completo gessato in velluto, dal taglio maschile, composto da giacca e pantaloni: la prima leggermente oversize con i reverse molti ampi e lucidi, in raso; i secondi dal taglio dritto e wide leg, con una banda in raso, che riprende la stessa texture dei dettagli della giacca, che corre lungo i lati della gamba.

Il tutto reso più femminile e sensuale dal top che Michielin ha indossato al di sotto del blazer: un crop top di pizzo nero, molto accollato, che lascia intravedere un reggiseno abbinato. Un unico elemento a spezzare il total black del look: il colletto e il bordo inferiore del top sono arricchiti da un dettaglio bianco. A completare l’outfit un paio di sandali gioiello, che danno un tocco di luce.

Perfetto anche il make up: leggero, semplice, con le labbra nude e gli occhi messi in risalto da una linea di eyeliner abbastanza marcata. Anche l’acconciatura è semplice ma d’effetto: il caschetto della cantante è raccolto in una pettinatissima coda bassa, con la riga di lato.