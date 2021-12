L’ultima edizione di All Togheter Now si è conclusa il 19 dicembre regalando la vittoria a e tantissime emozioni al pubblico in studio e da casa. Parte del successo di questo show è senz’altro della sua conduttrice, Michelle Hunziker, che anche quest’anno ha portato avanti il programma in modo impeccabile. E per la finalissima ha scelto di indossare un outfit davvero speciale, elegante e luminosissimo.

Quello che la showgirl non si sarebbe probabilmente aspettata, è stata la sorpresa della figlia Aurora Ramazzotti, che ha raggiunto la madre sul palco sulle note di You make me feel. E per l’occasione, la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha scelto un vestito davvero unico, coordinato con quello indossato dalla madre.

Elegantissimo e scintillante al punto giusto, il vestito di Michelle era da togliere il fiato. Si tratta di un abito lungo da sera, con scollo a V e stretto in vita, che scende morbido fino ai piedi. La particolarità di questo vestito sta tutta nel gioco tra i punti di luce che tempestano la stoffa. Pur essendo nero, infatti, l’abito è impreziosito da tantissime paillette che lo rendono davvero brillante (e perfetto per le feste). Un trucco molto leggero ma altrettanto brillante ad illuminarle il volto.

E Aurora non è stata da meno. Per l’occasione ha sfoggiato una versione corta e coordinata dell’abito indossato dalla madre. Si tratta di un minidress nero con paillette luminose ovunque e a maniche lunghe. Per stemperare l’importanza dell’abito Aurora Ramazzotti ha scelto di sostituire le decolleté con degli stivaletti neri alla caviglia, che completano l’outfit rendendolo davvero grintoso. Capelli lasciati sciolti in morbide onde e trucco deciso sono il tocco finale al look. Insomma, due abiti unici per due conduttrici d’eccezione.