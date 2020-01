Amazon Prime Video: in arrivo Carlo Verdone, Tiziano Ferro e Carlo Cracco

Finalmente anche l’Italia inizia a flettere i muscoli nel campo delle produzioni originali di Amazon. Oggi infatti il famoso colosso dell’e-commerce e della produzione di contenuti ha annunciato l’entrata in cantiere di tre nuovi show Amazon Original italiani.

La notizia è arrivata durante l’evento di presentazione Prime Video presents, tenutosi presso l’Hotel de la Ville di Roma. Senza indugi vediamo i tre titoli che presto saranno a disposizioni di tutti gli abbonati al servizio Prime. Si tratta della serie tv comedy Vita da Carlo con Carlo Verdone, del documentario Ferro di cui è protagonista il cantante Tiziano Ferro e Dinner Club, uno show che vede protagonista lo chef stellato Carlo Cracco.

Il primo titolo, Vita da Carlo, vedrà l’attore e regista Carlo Verdone interpretare se stesso in versione romanzata, in compagnia di alcune delle star italiane più famose che si avvicenderanno a rotazione. Girata a Roma già a partire da quest’anno la serie si comporrà di 10 episodi.

Carlo Verdone ha dichiarato che “gran parte della storia riguarderà proprio molti aspetti della mia vita privata con episodi e situazioni nelle quali mi sono imbattuto, cercando di far capire che spesso la realtà supera di gran lungo la fantasia. Ma tengo a sottolineare che il mio obiettivo principale sarà quello di interpretare fragilità, nevrosi, tic, debolezze e follie, riconoscibili non soltanto dalla platea italiana.”

Molto interessante ed emozionante Ferro, il racconto della vita di uno dei più famosi musicisti italiani contemporanei, ricco di filmati inediti che vedono l’artista prepararsi per il suo nuovo tour di concerti. Il documentario permetterà agli spettatori di sbirciare nel privato di Tiziano, tra affetti, passioni e lavoro. Ferro arriverà in esclusiva su Prime Video a giugno di quest’anno.

Tiziano Ferro ha affermato di essere “felice di poter raccontare al pubblico e ai miei fan il lavoro di preparazione che c’è alla base di un tour. Oltre ad un omaggio alla musica, questo film sarà una finestra aperta sul mio mondo, sui miei affetti, sul mio lavoro e permetterà al pubblico di conoscermi ancora di più, sia sul piano artistico sia su quello personale”.

Infine Dinner Club, un travelog culinario con Carlo Cracco, che intraprenderà un viaggio con sei famosi attori e comici italiani attraverso il Giappone, il Vietnam, la Francia, la Spagna, il Perù e il Messico alla scoperta dell’arte culinaria esotica. L’obiettivo è quello di imparare dai migliori chef del mondo a realizzare la cena perfetta. Dinner Club sarà online su Prime Video già da quest’anno.

Carlo Cracco ha affermato che con ironia e convivialità il programma permetterà di “scoprire alcune delle più incredibili meraviglie gastronomiche del mondo, in un divertente viaggio insieme ad un gruppo di amici speciali. Il mio obiettivo sarà quello di trasformarli in veri e propri professionisti del gusto, in grado di realizzare una perfetta cena a tema”.

In produzione poi anche Bang Bang Baby, la prima serie fiction italiana Amazon Original, un crime ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta. La serie racconta la storia di Alice – interpretata dal giovane talento Arianna Becheroni – un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione mafiosa, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

Andrea Di Stefano, creatore della serie, racconta che Bang Bang Baby andrà a costituire “una sorta di romanzo di formazione di questa giovane donna, e il suo incredibile viaggio in un mondo spietato e crudele come quello della malavita” tramite “un linguaggio e una cultura tipica di quegli anni ‘80“.

C’è poi una data ufficiale per il lancio di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il primo show italiano non-fiction Amazon Original, prodotto da EndemolShine Italia, che vedrà un cast composto da Francesco Totti, Fedez, Luis Sal, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo e Costantino della Gherardesca impegnati in una fuga per tutta Italia da una serie di cacciatori intenzionati ad acciuffarli. Lo show sarà online dal 13 marzo 2020.