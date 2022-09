Ambra Angiolini, il sorriso ritrovato dopo i guai

Ambra Angiolini, sin dall’esordio a Non è la Rai, ha sempre avuto un sorriso enigmatico, a volte ironico, altre ancora sornione ma mai assente: lo dimostra il fatto che, in breve tempo, proprio il sorriso è diventato il marchio di fabbrica di un’artista che ha saputo costruire in maniera lenta ma vincente la sua carriera di attrice. Se però la sua professione è andata sempre a gonfie vele, la vita privata spesso l’ha privata della serenità, basti pensare alla fine del matrimonio con Francesco Renga e alla separazione da Massimiliano Allegri.

Qualche tempo fa, come se non bastasse, è arrivata la denuncia da parte di Silvia Slitti, wedding planner e moglie di Giampaolo Pazzini, che ha accusato Angiolini di occupare abusivamente la sua abitazione milanese e di non avere nessuna intenzione di andarsene. La replica dell’attrice romana non si è fatta attendere. La donna, dopo aver dato mandato ai suoi avvocati, ha definito la vicenda “una brutta storia”. Sorridere quindi, a dispetto di tutto e tutti, è diventato difficile per l’ex moglie di Renga.

Negli ultimi giorni però Ambra Angiolini sembra aver ritrovato il sorriso, come testimoniato dalle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. L’attrice è stata ripresa durante una serata trascorsa a Roma in compagnia di un amico di vecchia data, Francesco Scianna. I due si sono conosciuti nel 2016 grazie allo spettacolo teatrale Tradimenti, diretto da Michele Placido. Le immagini ci mostrano un’Ambra Angiolini sorridente, serena e felice della compagnia di un amico che molti ritengono sia il suo nuovo compagno. A noi non resta che fare il tifo per lei!