Silvia Slitti contro Ambra Angiolini: "Occupa abusivamente casa mia"

“È una brutta storia”. Con queste parole Ambra Angiolini, raggiunta dai cronisti di Domani, ha commentato la bufera mediatica sollevata da Silvia Slitti, celebre wedding planner e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini. La donna ha affidato alle story di Ig un lungo sfogo in cui ha raccontato la vicenda ai follower, senza citare direttamente Angiolini. Il riferimento però è stato chiaro sin da subito perché Slitti ha terminato il suo discorso dicendo “Una nota canzone dice “… Se prometto poi mantengo…’. Spesso le persone promettono ma non mantengono un bel niente”. Ma cos’è successo realmente?

Lo scorso anno, la famiglia Pazzini decide di trascorrere un periodo di dieci mesi fuori città e affitta l’appartamento di Milano ad Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri con un contratto valido fino al 30 giugno. Nel frattempo il giudice di X Factor 2022 e l’allenatore della Juventus si separano. Lui torna a Torino, Angiolini rimane in quella casa che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di abbandonare. Silvia Slitti all’inizio si mostra comprensiva e le concede di rimanere fino al 15 settembre ma un giorno, secondo quanto dichiarato ai microfoni di Domani, le arriva la telefonata dell’agente di Ambra Angiolini che le intima di non importunare più la donna. Il risultato? “Io in hotel e lei a casa mia, assurdo” afferma Slitti.

La wedding planner tutto avrebbe immaginato tranne il non poter rientrare in quella casa arredata con tanto amore e dove suo figlio ha tutti i suoi giochi, i suoi peluche. Rimane sconosciuto il motivo per cui Angiolini non abbia la possibilità di trovare un’altra casa in affitto a Milano. La vicenda è ovviamente finita in mano agli avvocati. I legali dell’ex volto di Non è la Rai hanno affermato che le dichiarazioni della moglie di Pazzini hanno leso la privacy e l’onorabilità della loro assistita e che “notizie sono state riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte”.