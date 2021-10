Tutto pronto per la quarta puntata di Amici 21. Il talent show di Maria De Filippi torna con nuove sfide e tante novità eccezionalmente di lunedì. L’appuntamento settimanale con i giovani talenti, infatti, è stato posticipato all’11 ottobre, alle 14 e 45 su Canale 5, a causa della partita della Nation League, in cui l’Italia ha battuto il Belgio guadagnando il terzo posto nella competizione. Slitta dunque, anche l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne, che riprenderà martedì 12 ottobre. Ma scopriamo quali sono le anticipazioni della quarta puntata di Amici.

Ad aprire le danze è Gaia Gozzi, vincitrice dell’edizione 2020 del talent show, che torna in studio per presentare al pubblico il suo nuovo singolo Nuvole di zanzare, brano estratto da Alma, l’album dell’artista che uscirà ufficialmente il 29 ottobre. Subito dopo la performance di Gaia, Maria De Filippi racconta i motivi che sono alla base dei provvedimenti disciplinari che hanno portato alla sospensione della maglia per Inder – dopo la litigata con la prof Anna Pettinelli – e per gli altri studenti Mattia, Christian, LDA e Luigi, puniti per non aver collaborato nel tenere la casetta in cui vivono pulita.

Per loro la maglia è sospesa e solo dopo una serie di sfide – che i ragazzi superano brillantemente – possono confermare il loro banco all’interno della scuola. Christian, dopo una sola prova, viene riconfermato. A Mattia ne servono almeno due e Luigi batte il suo sfidante cantando Maybe Tomorrow e il suo inedito. Stesso discorso per LDA. Anche Flaza, inoltre, è stata sospesa. A prendere la decisione la prof. Lorella Cuccarini, che ha deciso di punire l’allieva per il suo comportamento. Flaza, infatti, arriva in ritardo alle lezioni, non fa palestra e utilizza il telefono a lezione.