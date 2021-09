Tra i concorrenti della 21esima edizione di Amici c’è un figlio d’arte, Luca D’Alessio, terzogenito del cantante napoletano Gigi. Il talent che doveva partire sabato 18, è stato spostato al pomeriggio di domenica 19 settembre 2021, sempre su Canale 5. Neanche a dirlo, la conduzione è della padrona di casa Maria De Filippi e dopo le prime due puntate, pare che il programma ritorni alla sua consueta programmazione del sabato.

Nome d’arte di Luca è LDA , classe 2003, ed è l’ultimo figlio nato dal primo matrimonio di Gigi D’Alessio con l’ex moglie Carmela Barbato. Il nuovo allievo della scuola ha già esordito nell’album Buongiorno con la canzone Di Notte, brano reinterpretato per l’occasione insieme a suo padre. Inoltre, sui digital store ha già pubblicato diverse canzoni, come ad esempio Vivimi, Resta e Vediamoci.

LDA, pare sia un allievo di Lorella Cuccarini, che in questa edizione passa dalla cattedra del ballo a quella del canto. È infatti la bionda showgirl a decidere il suo destino con il meccanismo delle leve che si abbassano o si alzano, stabilendo così il suo ingresso definitivo ad Amici.

Al posto di Lorella arriva la new entry Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le Stelle. Confermati al loro posto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli al canto e Alessandra Celentano e Veronica Peparini al ballo. Pare proprio sia tutto pronto per questa nuova edizione del talent che quest’anno parte anche in anticipo (il mese di inizio delle ultime stagioni è sempre stato novembre e non settembre).