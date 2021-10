Tutto pronto per una nuova puntata di Amici 21. Il talent show condotto da Maria De Filippi torna su Canale 5 domenica 31 ottobre, nel primo pomeriggio. Lo speciale del weekend è già stato registrato e sono tante le anticipazioni e le curiosità che aspettano tutti i fan della scuola targata Mediaset. Vediamole insieme.

Gli ospiti speciali della puntata sono Michele Bravi, Nek (designato giudice) e l’attore Giuseppe Zeno, protagonista della fortunata fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi. Ad aprire lo show è LDA, a cui il coach Rudy Zerbi ha chiesto di cantare una canzone di suo padre Gigi D’Alessio. Lui sceglie L’Amore non c’è, suscitando le critiche di Anna Pettinelli, che accusa anche Zerby di aver fatto una scelta sbagliata.

Rudy Zerbi, dal canto suo, ribatte sottolineando come LDA non debba avere paura del confronto, aggiungendo che può diventare bravo tanto quanto suo padre Gigi D’Alessio. Poi è la volta di Alex, che canta le tre canzoni che la coach Lorella Cuccarini gli ha assegnato. Il cantante, però, è preso di mira proprio da Zerbi, che ironizza in un video sulle espressioni sempre uguali del giovane. Da qui la decisione della sua insegnante di affidarlo a Spillo, per poter migliorare le proprie performance.

Poi è la volta delle sfide di danza: prima Mattia, che compete con una ballerina di latino, Eleonora e vince rimanendo nella scuola; poi è la volta di Christian che esce trionfante dalla competizione contro un ballerino di danza moderna. A questo punto è il momento dell’attesissima gara di canto giudicata da Nek. Gli allievi della scuola devono scegliere tra alcune cover d’amore e poi scrivere un pensiero su questo sentimento, da leggere poi in puntata. A trionfare è Rea.

Ad Amici 21, poi, arriva una nuova cantante, Sissi, che esegue un pezzo di Amy Winehouse e un suo inedito. L’ottima performance convince tutti e tre i professori, che la vorrebbero nel proprio team.