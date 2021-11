Una performance che mette d’accordo tutti, quella offerta da Luigi Strangis, cantante tra i più apprezzati di Amici 21. Il ventenne, nel corso della puntata, ha interpretato il brano Lady di Sangiovanni, una delle hit più apprezzate dell’anno. La canzone gli era stata assegnata da Anna Pettinelli, che aveva chiesto ai ragazzi di esibirsi senza ricorrere all’utilizzo dell’autotune e di barre.

Luigi ha raccolto la sfida e l’ha superata alla grande, stupendo sia il pubblico che la sua stessa insegnante, che al momento delle valutazioni gli ha dato un 7 pieno e convinto. Il cantante sin da subito si era mostrato entusiasta del brano e ha effettivamente dimostrato grande attitudine nell’ esibirsi sulle note del rapper. Luigi Strangis è così risultato uno dei protagonisti assoluti della puntata di Amici di Maria De Filippi, trasmessa su Canale 5.

Il ragazzo, nato a Lamezia Terme nel 2001, ha mostrato grande passione per la musica sin da piccolo e ha studiato chitarra e teoria della musica. Nella scheda di presentazione compilata per partecipare ad Amici, Luigi si è definito testardo, disordinato e competitivo. “Mi fa arrabbiare chi non mi rispetta, chi non rispetta gli altri, chi non mi ascolta e chi mi comanda. Per me cantare significa non pensare. Non ho mai studiato canto. Scrivo e arrangio tutto da solo”, ha detto di sé il ventenne.

Luigi nella scuola di Amici ha pubblicato già due singoli: Vivo e Muro, quest’ultimo presentato a novembre 2021. Dentro la scuola, inoltre, Luigi ha mostrato fin da subito una simpatia particolare per la ballerina Carola e i due sembrano molto affiatati. Tuttavia, entrambi hanno dichiarato che si tratta soltanto di una bella amicizia e tanta stima reciproca.