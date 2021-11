Come ogni domenica pomeriggio, su Canale 5 torna l’appuntamento con Amici 21. Il talent show condotto da Maria De Filippi va in onda con una nuova puntata il 7 novembre, registrata nei giorni precedenti. Ecco quindi tutto quello che sappiamo su quanto accade nel corso del nuovo episodio, che vede tanti allievi sfidarsi tra loro.

Iniziamo col dire che tutti i ragazzi hanno avuto da parte dei professori la conferma della propria felpa. Due le sfide della puntata: LDA e Serena hanno brillantemente superato le prove che hanno dovuto affrontare. Niente sfida, invece, per il ballerino Guido, voluta dal professore Raimondo Todaro, a causa di un infortunio del suo avversario. Molto probabilmente la prova sarà recuperata nella puntata successiva.

Gli ospiti sono lo scrittore Roberto Saviano e Loredana Bertè, ex giudice del serale di Amici. La cantante ha anche il compito di giudicare gli inediti degli allievi, dando loro un voto: a colpirla maggiormente è stato Luigi, a cui ha assegnato un dieci pieno, seguito da Sissi con un nove e Ale con otto e mezzo. Meno successo ha riscosso invece LDA, criticato ancora una volta da Anna Pettinelli e, in più, anche dalla stessa Bertè.

Nel corso della puntata c’è stato spazio anche per il gossip. Pare infatti che alcuni dei ragazzi abbiano scritto su un biglietto, incoraggiati da Maria De Filippi, alcuni aggettivi per descrivere i compagni: pare che Serena, Albe e Tommaso siano bugiardi, Alex e Mattia siano permalosi, mentre Serena è stata giudicata sensuale. I concorrenti si sono lasciati andare anche ad alcune confessioni: sembra che Mattia abbia una cotta per Giulia Stabile, ballerina professionista, e che qualcun altro sia segretamente innamorato di Elena d’Amario.