Amore a distanza: consigli per una relazione sana

Un rapporto a distanza alle volte può essere una scelta, altre volte è dovuto a motivi lavorativi o familiari. Se si decidesse di iniziare una storia con qualcuno che sappiamo lontano geograficamente, si accetteranno fin da principio alcuni punti. Tra questi il sapere di non poter avere qualcuno accanto fisicamente ogni volta che ne avremo bisogno e, di conseguenza, l’importanza dei social e degli smartphone.

È grazie alle videochiamate, alle chat, alle foto e agli account su Instagram o Facebook che si resta accanto a chi si ama (e che si riesce a sapere cosa fa l’altro a patto che la gelosia e il controllo non diventino un’ossessione).

Se invece la relazione inizia quando non si è a conoscenza che un giorno, il lavoro o la famiglia, avrebbero portato a una relazione a distanza ecco la relazione inizia a presentare problemi sempre più difficili da superare.

In entrambi i casi questa guida fornisce spunti intelligenti e perché no, creativi, per mantenere sano e vivo il vostro amore a distanza.

Amore a distanza: perché può funzionare?

Una relazione sentimentale, seppur a distanza, si basa su un forte sentimento, che pur messo a dura prova dalla lontananza, può resistere in queste circostanze. Voli low cost, social network, smartphone, e la voglia di impegnarsi con il proprio partner sono già armi a vostro vantaggio.

La mancanza di un contatto fisico, quella complicità che nasce da uno sguardo, o la collaborazione nella vita quotidiana sono certamente i tasselli mancanti. Questo però, soprattutto nella nostra società non sono necessariamente motivi per interrompere il rapporto.

Regole precise, riguardanti la frequenza nel vedersi e sentirsi, possono essere d’aiuto. Il discorso fedeltà può essere uno dei più pungenti, soprattutto se scade nella gelosia. Anche su quest’ambito vanno impostati dei punti fermi, per trovare una comfort zone per entrambi i partner. Ci sono coppie che si concedono aperture, anche sessuali, con incontri occasionali, altre invece che le vietano. Uscire con colleghi, amici, conoscenti, può creare tensioni, o può sollevare dalla solitudine data dalla distanza dalla persona amata.

Un amore a distanza può funzionare, e questo dipende dalla grande tenacia della coppia, nel mantenere abitudini, limiti e concessioni. Ogni differenziazione in questo tipo di situazione affettiva dipende dalle sensibilità di entrambi i partner. Una lontananza fisica alle volte può persino rafforzare un rapporto.

Certamente aiuta decidere con largo anticipo i weekend da passare insieme. Chi deve raggiungere l’altro in una determinata data, e cosa fare insieme quando se ne ha la possibilità.

Non ci sono solo aspetti negativi, l’amore a distanza può funzionare grazie a quelli positivi che non ci appaiono chiari finché non ragioniamo con piena lucidità. Tra questi la crescita del desiderio, la qualità del tempo trascorso insieme. In alcuni casi si litiga di meno, e si evita il rischio di fondere le due persone, situazione frequente nelle coppie che fanno tutto insieme.

Amore a distanza: la lontananza e il ruolo di Internet

Una volta un amore a distanza significava bollette telefoniche salatissime e biglietti dei treni super costosi. Oggi i social ci permettono di comunicare gratuitamente e i voli low cost hanno dimezzato prezzi e distanze.

Skype, Whatsapp e Messenger sono i fidati alleati delle coppie di oggi, soprattutto quelle lontane fisicamente. Internet gioca un ruolo fondamentale, le chiamate vocali o video, i messaggi, le foto, sono il metodo più smart per comunicare.

Non volete cenare da soli? Potete romanticamente farlo insieme su Skype, FaceTime, Zoom o Snapchat: una candela per avere luci soffuse e un po’ di musica bastano per creare la giusta atmosfera anche a centinaia di chilometri di distanza.

Scambiarsi dediche, canzoni d’amore, poesie, può essere un modo dolce di allentare la tensione della distanza. In questo ci aiutano piattaforme come Facebook, Instagram o Twitter. Parlare è certamente il modo migliore per sconfiggere dubbi, solitudini, contrasti, causati dal difficile rapporto non fisico. La comunicazione, come suggeriscono gli psicologi, è la base di una buona relazione, ancor di più se geograficamente dislocata.

Il motivo più frequente della lontananza è quello legato al lavoro, per questo motivo è buona abitudine darsi degli orari. Dei veri e propri appuntamenti, mattutini o serali, per videochiamarsi e confrontarsi sulla propria giornata. La messaggeria istantanea farà il resto, legandovi per tutto il resto del giorno.

Importante però non litigare via messaggio. Certamente è sbagliato pensare che in una relazione a distanza, per evitare tensioni, non bisogna litigare mai, ma di certo non va fatto per messaggio. I toni e le reazioni saranno certamente fraintesi, e la soluzione migliore è chiarire guardandosi in viso durante una videochiamata.

Relazione a distanza, salute psichica e depressione

Affacciarsi ad una relazione a distanza per alcune donne è sinonimo di essere sfortunata in amore, perché convinte che non avranno un rapporto solido e concreto come le altre. Il fattore psichico ha una rilevanza notevole, nel bene e purtroppo nel male. Infatti secondo gli esperti in alcuni individui nasce un sentimento di estraniamento o peggio ancora di alienazione, che porta alla depressione.

Secondo gli psicologi una relazione a distanza non dovrebbe richiedere una presenza, seppur virtuale, maggiore di ogni altro tipo di storia. Non bisogna cercare ossessivamente un modo per stare insieme, perché questo rischia di essere dannoso per la nostra persona.

Vivere la propria vita, come lo si farebbe anche se il partner fosse accanto a noi, è indispensabile. Il nostro animo non può essere pressato dall’angoscia, e dal pensiero di non poter fare nulla da soli.

L’individualismo non è un concetto negativo. Ci permette di avere un sereno rapporto con famiglia e amici, se ci consente di inseguire sogni e aspirazioni, anche quando siamo in una relazione a distanza. Secondo gli esperti solitamente, specie nelle donne, si crea un meccanismo di sensi di colpa. Come se ogni azione compiuta senza il partner sia uno sgarro nei suoi confronti. La conseguenza è spesso la depressione, causata dal conseguente distacco dagli altri affetti, e da un senso di solitudine che pervade la mente.

Questi fattori vanno anche a danneggiare la qualità del rapporto a distanza. Come dimostrano i ricercatori c’è una stretta correlazione tra il proprio benessere personale e la funzionalità della coppia. Un fattore importante per ogni relazione. Se non si sta bene con se stessi non si potrà stare bene con nessun altro. Si rischia di cadere in stati depressivi e ansiosi che danneggiano lo stesso legame sentimentale.

Per questo è fondamentale stabilire una comfort zone, uno spazio mentale di quiete per le due persone, che permette loro di affrontare con serenità la distanza.

Importante è la comunicazione, che deve essere chiara, frequente quanto possibile, e senza remore. Il pericolo infatti è quello di cadere in schemi comunicativi lesivi, quali cose non dette, atteggiamenti passivi aggressivi, gelosie e ripicche.

Amore a distanza: 7 consigli per rafforzare la relazione

Se vogliamo passare a un lato più pratico, ecco 7 consigli fondamentali per rafforzare la relazione:

Stabilire un calendario dei viaggi, decidendo con largo anticipo quando vedersi, compatibilmente con costi dei viaggi e impegni lavorativi. Con i voli low cost quasi nessuna meta è più così costosa, se prenotata nei tempi giusti; Organizzarsi con chiamate e videochiamate, scegliere un orario del giorno in cui è sicuro potersi sentire, sfruttare al meglio i social per accorciare le distanze e migliorare la comunicazione; Affacciarsi al sexting può essere un modo creativo per limitare le tentazioni e allentare la tensione sessuale tra due partner a distanza. Ci sono ampie guide sull’argomento, altrimenti basta più semplicemente mettere nero su bianco le fantasie più recondite o parlare di ciò che si fa solitamente con il partner in camera da letto; Trovare un hobby può permettervi di tenere occupato ogni momento libero della giornata, per non pensare alla lontananza. Ma può essere anche un modo di coesione, condividendo questa passione con il vostro compagno o compagna, anche a distanza; Rassicurare il partner può essere indispensabile, poiché la lontananza può far scattare dei meccanismi di gelosia o di ansia ai quali non siamo solitamente abituati; Le sorprese sono la cosa più bella e romantica in queste circostanze. Un regalo inaspettato, ormai semplice da inviare a domicilio via web da piattaforme come Amazon, una visita non programmata, per spezzare lungi periodi di distanza, una dedica importante, tutto ciò che può far sentire al partner la vostra presenza; Le dediche romantiche sono sempre graditi, che si tratti di una canzone, di una poesia, o di frasi d’amore, magari dello scrittore preferito dal nostro partner.

5 errori da non fare in una relazione a distanza

Ci sono però errori che, seppur ai nostri occhi appaiano banali, sono tra i motivi più gravi della fine di una relazione a distanza. Si tratta spesso di abitudini o riflessi istintivi che però, in un amore geograficamente lontano, non vanno assecondati:

Litigare per motivi banali. Il consueto mordersi la lingua può essere un gesto più salubre di dover puntualizzare ogni minima cosa che non ci garba durante un litigio o persino in una tranquilla conversazione telefonica. Il sarcasmo è un pessimo alleato in questi casi, specie in uno scambio di messaggi; Non rispettare gli impegni presi. Se si stabiliscono delle regole sul vedersi, sentirsi o sulla quotidianità a distanza, è sempre meglio rispettarle per non incappare in discussioni che sarebbero solo amplificate dalla distanza, una gelosia latente e l’impossibilità di un confronto dal vivo; Far pesare amicizie e uscite con i colleghi. Durante una relazione a distanza ci si può sentire molto soli, e noi dovremmo capirlo bene, essendo nella stessa situazione del partner. Per questo far pesare i contatti sociali dell’altro innescano solo un meccanismo di scontro; Lasciarsi influenzare da parenti e amici. In tanti vi diranno che un rapporto a distanza non può funzionare, e che implica sforzi che non sarebbero necessari con un altro partner, che vive e lavora nella vostra città; Costruire muri porterà certamente alla fine della vostra storia, adirarsi per ogni facezia, restare muti durante una conversazione, nascondere qualcosa al partner, sono tutti mattoni di una barriera invisibile ma invalicabile che costruite rovinando la relazione.