La storia d’amore fra Anna Pettinelli e Stefano Macchi, che durava dal 2014, è finita. Così ha dichirato la conduttrice, ospite al programma di Maurizio Costanzo su Rai 1, S’è fatta notte. Pettinelli è scesa quindi nel dettaglio riguardo alla sua relazione con l’attore, di cui aveva solamente accennato una crisi a Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo del 9 aprile.

Al programma su Canale 5, la speaker radiofonica aveva rivelato di non star passando un bel periodo sotto il punto di vista sentimentale. “Mi devi invitare un altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici”, erano state le sue parole abbastanza vaghe alla Toffanin. Alla domanda incalzante di Silvia: “Mi sembra di capire che non va tutto bene?”, lei aveva risposto: “No, non va per niente. Poi ti racconterò“.

Anna Pettinelli si è aperta invece il 7 giugno con Costanzo. Come riportado da Novella 2000, durante la trasmissione ha infatti dichirato che quella che era iniziata come pausa di riflessione si è trasformata, dopo alcuni mesi, in una rottura definitiva. Con un gioco di parole riferito al titolo del programma ha affermato:

“Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte“

Sempre nella stessa sede, come ricordato dal sito La Nostra tv l’insegnante di canto alla scuola di Amici di Maria De Filippi ha affrontato un altro argomento difficile e delicato, parlando dei genitori che diventano anziani. “C’è un momento della vita in cui da figlio diventi a tua volta genitore“, ha detto lei, che con suo padre ha vissuto qualcosa di simile.