Quando due star si fidanzano, l’emozione dei fan è alle stelle; quando si lasciano, non si riesce a parlare d’altro. L’unico momento che può superare questi due avvenimenti – per entusiasmo e risonanza mediatica – è quando, dopo lunghi anni di separazione, una coppia che ha fatto sognare decide di rimettersi insieme. È il recente caso – ad esempio – del ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez.

Come riporta Cosmopolitan è però un’altra ex coppia a far parlare di sé, quella formata da Brad Pitt e Gwyneth Paltrow, protagonisti di una relazione che ha infiammato i tabloid a metà degli Anni ’90. E che oggi, a distanza di ben 25 anni, rilascia ancora colpi di scena inaspettati.

Nel corso di una recente intervista realizzata per il sito di Paltrow, Goop, l’attrice di Sliding Doors ha chiacchierato con il protagonista di Troy. Lui, dopo la fine della storia con Gwyneth, ha avuto altre fidanzate celebri: da Jennifer Aniston a Angelina Jolie, entrambe diventate prima sue mogli e poi ex.

Ma come ha ricordato l’attrice di Iron Man, suo padre, Bruce Paltrow (morto nel 2002) approvava con entusiasmo la relazione della figlia con Pitt. E sognava che i due potessero convolare a nozze.

Alla domanda di Gwyneth Paltrow: “Sentivi di avere un legame paterno con lui?“, Brad Pitt ha risposto : “Al cento per cento, provavo per lui lo stesso sentimento che provi per un mentore o un coach“.

A quel punto l’ex fidanzata ha scandito un ironico: “Ci sono voluti 20 anni per trovare il Brad che avrei dovuto sposare”, riferendosi all’attuale marito Brad Falchuk, con il quale si è unita in matrimonio nel 2018 dopo la fine della relazione con Chris Martin, il cantante dei Coldplay.

Pitt e Paltrow, oggi, non provano rancore per il sogno d’amore che non sono riusciti a coronare insieme, poiché il sentimento che li univa un tempo continua a tenerli vicini. Esso si è evoluto infatti in un legame davvero speciale. “È bello averti come amica ora“, ha affermato Brad Pitt, prima di concludere con un “I love you“, a cui Gwyneth ha risposto con un “I love you too“.