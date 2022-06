Demi Moore ha portato alla luce del sole la sua love story con Daniel Humm, famoso chef svizzero del ristorante Eleven Madison Park di New York. La coppia sta insieme da qualche mese ma mai prima d’ora aveva ufficializzato la loro relazione.

Sul profilo Instagram dell’attrice, è comparso un post con alcuni scatti insieme allo chef stellato. Nelle foto, condivise anche sul social di Humm e scattate alla reggia di Versailles, entrambi appaiono sorridenti e felici.

Demi Moore, 59 anni, e Daniel Humm, 46, condividono anche la passione per l’alimentazione vegana. Da anni, infatti, l’attrice segue una rigida dieta vegana cruda, mentre lo chef ha eliminato dal suo locale tutti i prodotti di origine animale.

Sempre molto riservata sulla sua vita privata, la star di Ghost è stata sposata tre volte: a 18 anni con il musicista Freddy Moore, da cui ha divorziato nel 1985, e di cui ha mantenuto il cognome. Dal 1987 al 2000 è convolata a nozze con l’attore Bruce Willis, da cui ha avuto tre figlie, Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue.

Infine, nel settembre 2005 ha sposato l’attore Ashton Kutcher, con cui si è separata a novembre 2011, per divorziare legalmente nel 2013. Ora, con questi scatti social, l’attrice pare aver ritrovato la felicità in coppia con lo chef, con il quale era stata avvistata per la prima volta nel famoso ristorante newyorkese, e poi nel corso di una sfilata durante la settimana della moda di Parigi.